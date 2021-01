Tornano i volontari Avis per una donazione straordinaria

BRINDISI - L’impegno dell’Avis comunale di Brindisi e di tutti i suoi volontari riparte, nel 2021, con entusiasmo ancora maggiore. Sabato 9 gennaio, infatti, si svolgerà una raccolta sangue organizzata in collaborazione con il personale del Simt di Brindisi, dalle ore 8 alle 12 (ultimo emocromo), presso la sede dell’Avis in piazza Di Summa presso l’ex ospedale, con l’ausilio dell’apposita autoemoteca della Asl. C hiunque abbia effettuato almeno una donazione di sangue intero o emocomponenti tra il 2019 ed il 2020 potrà sottoporsi al test sierologico per rilevare la presenza di anticorpi anti Sars CoV 2. Verranno rispettati i protocolli di sicurezza anticontagio e per questo motivo, si accederà alla donazione previa prenotazione per fascia oraria, in modo da evitare assembramenti.

Per donare occorre essere in buona salute (non avere avuto febbre e non essere stati a contatto, negli ultimi 14 giorni, con persone che hanno eseguito il tampone per la positività al Covid-19 e che sono risultate positive o in dubbio), pesare più di 50 chilogrammi, non aver assunto farmaci negli ultimi 5 gioni ( antinfiammatori e antibiotici) non avere fatto piercing e tatuaggi, ne aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi. Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0831523232 o al 3755282712, oppure inviare una email a: brindisi.comunale@avis.it.