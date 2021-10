Trasporti e scuole, cambio di viabilità al Casale e al Tribunale

Per decongestionare il traffico nelle ore di ingresso e uscita degli studenti: la scelta del Tavolo di coordinamento in Prefettura

BRINDISI - Rione Casale e Tribunale, cambio di viabilità per alleggerire la pressione all'ingresso e di uscita nelle scuole. Si è tenuta nella mattinata odierna (6 ottobre), in Prefettura, una nuova riunione del Tavolo di coordinamento scuola – trasporto pubblico locale, al fine di valutare gli esiti del monitoraggio sulle attività di trasporto scolastico, effettuato durante le prime due settimane di ripresa della didattica in presenza.

Le aziende del trasporto pubblico locale hanno confermato che le problematiche verificatesi i primi giorni di apertura delle scuole sono ormai in via di graduale soluzione. Inoltre, al fine di contrastare la percezione di sovraffollamento dei bus, Stp sta provvedendo a contrattualizzare altri 2 Ncc (noleggio con conducente), con l'obiettivo di garantire posti a sedere a tutti gli studenti. Sono state inoltre esaminate alcune criticità che si registrano all'arrivo e alla partenza da Brindisi, in particolare in zona Casale, dove è concentrata la maggior parte degli istituti scolastici ed il traffico veicolare è aggravato anche dal frequente utilizzo di mezzi privati da parte di molti studenti e dal mancato rispetto delle norme del codice della strada da parte di alcuni automobilisti.

Per queste ragioni, dopo approfondita analisi, si è concordata con il Comune di Brindisi la definizione di un piano di viabilità alternativa nelle aree interessate del rione Casale e nei pressi del Tribunale, al fine di decongestionare il traffico nelle ore di ingresso e uscita degli studenti, prevedendo, dove possibile, anche delle aree di sosta dedicate ai mezzi del trasporto pubblico locale.

I dirigenti scolastici avranno inoltre cura di comunicare gli orari definitivi di uscita degli studenti alle aziende del trasporto pubblico locale, le quali si sono impegnate, dove possibile, a rimodulare gli orari delle corse, compatibilmente con le altre molteplici esigenze. Il monitoraggio dell'andamento del trasporto scolastico proseguirà con cadenza quindicinale.