Avviato il trasporto scolastico per gli alunni residenti nelle zone rurali

BRINDISI - È stato disposto dall’amministrazione comunale, per il nuovo anno scolastico, il servizio di trasporto per gli alunni residenti nelle zone rurali di Brindisi che frequentano le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Il servizio, già disponibile dal 14 settembre 2022, è a tutela del diritto allo studio dei minori e garantisce alle famiglie il raggiungimento dei plessi scolastici anche dalle zone non servite dal trasporto locale urbano e, quindi, meno accessibili del territorio.

Le famiglie interessate devono presentare la domanda alla Società Trasporti Pubblici di Brindisi S.p.A., allegando la ricevuta di pagamento del ticket unico per l’intero periodo dal 14/09/2022 sino al 31/10/2022, se dovuto, solo tramite versamento presso la Tesoreria del Comune di Brindisi sul Cod. Iban: IT68T0103015900000001975066, ticket calcolato secondo gli indicatori della Situazione Economica (Ise in corso di validità) sinora applicati (1. Fascia – valore Ise sino a € 6.714,00 – esenzione); (2. Fascia – valore Ise compreso tra € 6.714,00 sino a € 9.296,00 – Ticket di € 30,00 per tutti gli alunni di un nucleo familiare); (3. Fascia – valore ISE superiore a € 9.296,00 – Ticket di € 30,00 ad alunno).