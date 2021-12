Tuffo di Capodanno 2022, oltre 200 iscritti ma cerimonia sobria e senza pubblico

BRINDISI - Sarà un appuntamento piú intimo quello del "Tuffo di Capodanno 2022". Anche il tradizionale evento brindisino del primo giorno dell’anno ha dovuto fare un passo indietro nel rispetto di quanto riportato nel "decreto legge festività 2021" dello scorso 23 dicembre, nel passaggio in cui lo stesso documento governativo vieta “le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti”.

La 12esima edizione del “Tuffo di Capodanno” dovrá così privarsi della consueta grande festa di preparazione all'entrata in acqua dei numerosi goliardici che ogni anno aderiscono alla manifestazione, per lasciare spazio ad una cerimonia piú sobria, priva di pubblico e con la limitata presenza dello staff dell'evento, ma caratterizzata da quegli elementi essenziali che da anni ne contraddistinguono la tradizionalitá. Saranno infatti presenti i vertici locali della Onlus “Tourette Italia”, beneficiaria della raccolta fondi di quest’anno, che si occupa di sopperire alle difficoltà comunemente incontrate da chi è affetto dalla Sindrome di Tourette e dai suoi familiari; la benedizione delle acque a beneficio della città di Brindisi e dei suoi cittadini ad opera del parroco della comunità di “Santa Maria del Casale”, don Giovanni Prete, del momento del ricordo di quanti ci hanno lasciato nel corso dell'anno precedente e della celebrazione, per il sesto anno consecutivo, dell'ormai consolidato “Gemellaggio Morale” con il Tuffo di Capodanno – Città di Viareggio, organizzato in Toscana dall’Asd Escape Tuscany Triathlon del Presidente Aldo Angeli, che ha ideato l’ormai ‘famosa’ cuffia con il motto “Hai Freddo?…Stay Home”.

Di contro l’edizione 2022 dell'iniziativa targata “Summer Time – Animazione & Spettacolo” di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso, con il patrocinio del Comune di Brindisi, la collaborazione di “PuliAmo il Mare Brindisi” del presidente Alessandro Barba, “Il Nautilus” di Salvatore Carruezzo e l’illustre partenariato di DealGroup Brindisi, MarmiStrada e EdilCentonze, ha comunque conquistato il record assoluto di iscrizioni, una vera e propria pioggia di consensi che, già dopo tre settimane aveva superato ogni aspettativa. La sottoscrizione di partecipazione all’evento senza scopo di lucro, da sempre legata alla solidarietà, ha subito una notevole crescita esponenziale portando ad oltre 200 (di cui 73 donne e 19 minori) il numero di tuffatori. Un risultato senza precedenti che rappresenta uno stimolo in più per gli organizzatori che quest’anno hanno eletto una mascotte in carne ed ossa: si tratta di Mattia Marangio, classe 2017, che con i suoi 4 anni di età rappresenta il tuffatore più giovane di quella che ormai è stata ribattezzata “goliardata tutto cuore”.

Un via vai inarrestabile quello innescatosi nel punto Decathlon di Brindisi dove dall’inizio di dicembre, presso uno stand allestito per l'occasione tutti gli appassionati dei bagni fuori stagione, i simpatizzanti dell'iniziativa, i neofiti e i curiosi avranno informazioni fino al 31 dicembre 2021 e in cambio di una piccola donazione riceveranno la maglia della dodicesima edizione (il cui colore è grigio melange) e il biglietto della lotteria per l'assegnazione di simpatici premi e gadget offerti da negozianti e artigiani di Brindisi. Fondi che si vanno ad aggiungere alle numerose donazioni arrivate da ogni parte d’Italia.

La breve cerimonia potrà essere seguita su Antenna Sud a partire dalle ore 10:30 del 1° gennaio 2022 con la presentazione curata i giornalisti Cristina Cavallo e Davide Cucinelli, affiancati dal collega Nico Lorusso, a scandire i vari momenti che si alterneranno nel corso della diretta Tv.