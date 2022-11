Tuffo di Capodanno, la presentazione ufficiale e le nuove maglie

BRINDISI - Sono il giallo, tinta accesa, carica di solarità e allegria, che fa riferimento al sole, e il blu, sfumatura profonda, carica di pace e armonia e che fa riferimento al mare, i colori della maglia ufficiale della XIII edizione del “Tuffo di Capodanno” di Brindisi. L’iniziativa senza scopo di lucro da sempre legata alla solidarietà che ormai, da oltre dieci anni, rappresenta un passaggio immancabile della tradizione brindisina è stata presentata nella mattinata di oggi, venerdì 25 novembre 2022, presso la sala “Mario Marino Guadalupi” del Comune di Brindisi, nel corso di una conferenza stampa moderata dal giornalista Nico Lorusso alla presenza dell’assessore allo Sport Oreste Pinto, dell’assessore al Turismo Emma Taveri, del presidente della Cooperativa Sociale Eridano Francesco Parisi, del responsabile Decathlon Brindisi Francesco Costa e della giornalista della redazione sportiva di Antenna Sud, Cristina Cavallo.

Suggestiva e di grande significato, per il contenuto altamente solidale dell’appuntamento del primo giorno dell’anno brindisino, la presenza, nella sala “Guadalupi”, di una rappresentativa dei ragazzi con disabilità ospiti della comunità “Eridano Dopo Di Noi” gestita dalla Cooperativa Sociale “Eridano” di Brindisi, ai quali è destinata la raccolta fondi della edizione 2023.

Momenti di grande emozione quindi per il gruppo “Summer Time – Animazione & Spettacolo” di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso che firmano l’organizzazione della goliardata tutto cuore che gode dell’illustre partenariato del main sponsor DealGroup Brindisi e della collaborazione di “Puliamoilmarebrindisi” rappresentato da Alessandro Barba, de Il Nautilus di Salvatore Carruezzo e di “Uniti per lo Sport” Brindisi. Sottolineata ufficialmente dall’Amministrazione Comunale, l’assegnazione all’evento, oltre che del patrocinio morale, anche del nuovo brand ‘SEA Brindisi’, l’importante identità grafica per il turismo del capoluogo adriatico conferita per la promozione dei principali eventi e in particolare per quelli che rappresentano l’indissolubile legame della città con il mare.

L’ormai atteso appuntamento con il primo tuffo in mare dell’anno riprenderà dal grande risultato dell’edizione record d’iscrizioni del Capodanno 2022 che con 258 tuffatori ha stracciato tutti i precedenti primati seppure alla Conca era poi andata in scena una simbolica cerimonia, ridimensionata sempre a causa della pandemia per effetto del decreto legge Festività.

La macchina organizzativa riprenderà ufficialmente giovedì 1 dicembre 2022 con l’avvio delle iscrizioni per la XIII edizione del “Tuffo di Capodanno”. Sarà nuovamente il punto Decathlon di Brindisi ad ospitare le adesioni per l'edizione 2023: in uno stand allestito per l'occasione, fino al 31 dicembre 2022 tutti gli appassionati dei bagni fuori stagione, i simpatizzanti dell'iniziativa, i neofiti e i curiosi potranno ricevere informazioni tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 20:00 e, volendo, potranno partecipare alla consueta raccolta fondi anche con una semplice offerta.

A coloro che invece aderiranno all'iniziativa, come ogni anno, in cambio di una piccola donazione gli organizzatori consegneranno la maglia della tredicesima edizione e il biglietto della lotteria per l'assegnazione di simpatici premi e gadget offerti da negozianti e artigiani di Brindisi. Sarà tuttavia possibile iscriversi fino alle ore 10 del 1° gennaio 2023 direttamente alla “Conca”. Per informazioni sul progetto e sulle modalità di partecipazione è possibile contattare i numeri 393/58.21.619 - 329/80.59.256.

Resta ben saldo, ormai da 6 anni, anche il “Gemellaggio Morale” con il Tuffo di Capodanno – Città di Viareggio organizzato in Toscana dall’Asd Escape Tuscany Triathlon del presidente Aldo Angeli, che ha ideato l’ormai ‘famosa’ cuffia con il motto “Hai Freddo?…Stay Home”.

La manifestazione avrà inizio a partire dalle ore 10:30 del 1° gennaio 2022 con la presentazione curata dal giornalista brindisino Nico Lorusso. Alle ore 11:00, dopo la benedizione delle acque, il conto alla rovescia e il caratteristico momento del tuffo, aperto a tutti gli interessati e a quanti vogliono provare l’ebbrezza di un bagno in mare in pieno inverno. Al termine un “Brindisi” collettivo come augurio per tutti.