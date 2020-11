Uffici comunali, le nuove disposizioni per l'accesso ai servizi

BRINDISI - Con ordinanza sindacale, a partire da domani 5 novembre, sono in vigore nuove disposizioni sul funzionamento degli uffici comunali in relazione alle nuove norme anti Covid. È stata disposta la modalità di smart working con rotazione settimanale al 50 per cento per i dipendenti comunali. Gli accessi agli uffici comunali potranno avvenire esclusivamente tramite prenotazione ai recapiti presenti sul sito del Comune di Brindisi (www.comune.brindisi.it). Fa eccezione solo il servizio anagrafe che continuerà ad erogare le prestazioni secondo le modalità ordinarie e senza necessità di prenotazione. Invece i servizi di Stato civile, rilascio carte d’identità elettroniche ed elettorale, saranno erogati solo mediate prenotazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine, sempre per i servizi demografici, l’accesso al pubblico temporaneamente non sarà possibile il giovedì mattina (ma solo di pomeriggio) e i cittadini dovranno accedere dall’entrata di piazza Matteotti per i servizi di nascite, morti, matrimoni e migrazioni. Per gli altri servizi l’accesso sarà da via Filomeno Consiglio. Si ricorda che sul sito del Comune è attivo il portale dei servizi digitali. Nell’area “Servizi demografici” è possibile acquisire certificati anagrafici e di stato civile (certificato di residenza, nascita, matrimonio, morte, stato di famiglia, cittadinanza e altro). Nella sezione “Prenotazioni Online” si possono prenotare appuntamenti per gli uffici di Polizia locale (ufficio contravvenzioni), servizi finanziari e tributi.