Al "Verdi" si gela, Baglioni sbotta: "Accendete la luce così mi riscaldo"

BRINDISI - "Nella serata di ieri, durante il concerto di Claudio Baglioni al Nuovo Teatro Verdi, si sono verificati problemi tecnici nel sistema di riscaldamento della sala con disagi per gli spettatori e l’artista che più volte ha richiamato la problematica dal palcoscenico. Con l’ospite e il pubblico intendo scusarmi a nome della Fondazione. Tuttavia, tengo a precisare, a piena smentita delle voci circolate sui social che addossano al mio ruolo la responsabilità del disservizio, che mi occupo della direzione artistica del Teatro intervenendo nelle scelte legate alla programmazione, non anche della gestione tecnica che ricade su altre figure", ha commentato così il direttore artistico, Carmelo Grassi, alle critiche pervenute dopo l'esibizione "al freddo" di Claudio Baglioni che, ad un certo punto, ha chiesto il cappotto, lanciando più volte frecciatine: “non pensavo di venire alla settimana bianca proprio a Brindisi, accendete la luce così mi riscaldo”.

"Nei mesi scorsi ho lavorato perché anche il nostro Teatro avesse una data del tour del cantautore romano - continua Grassi - tra i sessanta appuntamenti in programma nei più importanti teatri lirici e di tradizione italiani, in assoluto il primo concerto dell’artista a Brindisi. Non mi sono mai sottratto alle mie responsabilità ma in questo caso credo sia necessario chiarire e sottolineare che tutto ciò che accade nel teatro sul piano tecnico non è materia del direttore artistico. Mi auguro che circostanze come quella di ieri non si ripetano più e che artisti e pubblico possano ritrovare nel Teatro, a partire già da domani, un ambiente accogliente e confortevole".