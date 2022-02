Vestiti di carnevale gratis per bambini meno fortunati

BRINDISI - L'asd "I Ragazzi di Artisticamente" con sede in via Goito a Brindisi, in collaborazione con la "Finestra di Jacopo" di Firenze, mette a disposizione anche per questi ultimi giorni di carnevale, a partire dalle ore 18 di oggi (lunedì 28 febbraio) fino alla sera del 29, costumi di carnevale ed accessori per le famiglie in difficoltà. Coriandoli e trombette saranno appesi fuori dalla sede dell'associazione al quartiere Santa Chiara. Per informazioni rivolgersi a Lucia De Matteis, presidente della asd "I Ragazzi di Artisticamente" al numero 3478800209.