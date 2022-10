Brindisi, al via la prima edizione del corso Mad (Music, Acting, Dancing)

BRINDISI - Buona la prima. Ha preso vita la prima edizione del corso Mad (Music, Acting, Dancing) proposto in esclusiva da Formavobis. "Un modo nuovo ed entusiasmante per apprendere l’inglese divertendosi, grazie alle tecniche di recitazione, musica, canto e soprattutto vivendo momenti di allegria e di crescita personale e sociale", si legge in un comunicato.

“Abbiamo voluto proporre in città una formula di apprendimento della lingua inglese che non esisteva”, dice l’amministratrice di Formavobis, Iole La Rosa. “Music, Acting, Dancing è la grande novità che propone Formavobis per l’anno scolastico 2022-2023. Il post pandemia ha acceso la voglia di stare insieme, di divertirsi, di ridere, di vivere emozioni assopite. Il corso Mad è un corso efficace, divertente e innovativo, una formula possibile grazie alla perfetta sinergia tra chi lo guida Mrs Mary, Danilo, Gloria, un team ineguagliabile e davvero coinvolgente”.

Avviate quattro classi. La classe Mad Baby dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni, età prescolare fino alla prima elementare. Le classi Mad Beginners dai 7 agli 11 anni, comprendono piccoli studenti dalla seconda elementare alla prima media.Tanto inglese, divertimento, risate e la ritrovata voglia di stare insieme.