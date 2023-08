Igiene pubblica: al via la sanificazione e la pulizia straordinaria del centro

BRINDISI - Il Comune di Brindisi annuncia, grazie alla collaborazione con Ecotecnica, un programma di pulizia straordinaria che coinvolgerà le vie principali e le piazze centrali della città, dal 14 al 21 agosto 2023, con l'obiettivo di migliorare l'aspetto e l'igiene delle strade e spazi pubblici della città, creando un ambiente più gradevole e accogliente per tutti i cittadini e i visitatori. Il programma prevede attività di pulizia, sbiancamento e sanificazione/deblatizzazione che saranno condotte secondo un preciso calendario.

Di seguito il dettaglio delle aree coinvolte e delle date di intervento. Dal 14 al 16 agosto: corso Umberto, piazza Cairoli. Dal 17 al 18 agosto: corso Roma, piazza Vittoria. Dal 19 al 20 agosto: corso Garibaldi, piazza Vittorio Emanuele. 21 Agosto: via Regina Margherita (compreso Scalinate Virgilio). 22 agosto: via Santi, piazza Matteotti, via Casimiro, via Rubini.

In occasione di queste attività di pulizia, si invita la cittadinanza a collaborare rimuovendo i veicoli in sosta lungo le vie e nelle piazze interessate. Questa misura è essenziale per consentire una pulizia approfondita e garantire risultati ottimali. Il Comune emanerà un'ordinanza al riguardo, che sarà valida esclusivamente per i giorni di intervento previsti dal programma di pulizia straordinaria.

Si comunica, inoltre, che la notte tra il 14 e il 15 agosto il servizio di raccolta indifferenziata porta a porta verrà effettuato in orario notturno dalle ore 24 alle ore 6.20, mentre la raccolta della carta e lo spazzamento saranno effettuati in orario normale, dalle ore 5.00 alle ore 11.20.

Si legge in un comunicato del Comune di Brindisi: "L'Amministrazione Comunale è impegnata a migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuovendo un ambiente pulito e accogliente. Questa iniziativa è parte integrante di un piano più ampio volto a preservare e valorizzare il patrimonio urbano e naturale di Brindisi".