Antonella Barozzi è il nuovo viceprefetto, si occuperà di affari legali e contezioso

BRINDISI - Il viceprefetto aggiunto, Antonella Barozzi, vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla carriera prefettizia, è stata assegnata alla prefettura di Brindisi al termine del periodo di formazione effettuato a Roma presso la sede didattico residenziale (ex Ssai) del Ministero dell’Interno ed al tirocinio svolto presso la prefettura di Gorizia.

Al nuovo viceprefetto aggiunto, al quale è stato conferito l’incarico di dirigente dell’area II “Applicazione del sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari legali, contenzioso e Rappresentanza in Giudizio”, il Prefetto desidera rivolgere il suo benvenuto ed i migliori auguri di buon lavoro nel nuovo importante incarico.