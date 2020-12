Vietati fuochi e spari durante tutto il periodo festivo

BRINDISI - Niente fuochi e spari per tutte le festività natalizie a Brindisi. Il Comune di Brindisi comunica che, con ordinanza sindacale, è stato disposto il divieto di ogni tipo di sparo, in luogo pubblico, di qualunque tipo di fuoco, anche se di libera vendita, dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. In particolare su tutto il territorio comunale di Brindisi, nei predetti giorni, è vietato usare o portare con sé, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, materiale esplodente, accendere fuochi, fare esplodere petardi, castagnole e simili artifici esplodenti. Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza di questi obblighi e divieti comporterà, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 267/2000, così come integrato dal decreto legge numero 50/2003 convertito con legge numero 116/2003, l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 25 a 500 euro.