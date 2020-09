Covid: 12 positivi dopo un ricevimento, chiuso un asilo nido

BRINDISI - Dodici persone residenti in provincia di Brindisi sono risultate positive al Covid dopo aver partecipato a un ricevimento che si è tenuto a San Michele Salentino lo scorso 5 settembre. I casi, riscontrati nelle due settimane successive, sono stati accertati dal dipartimento di prevenzione della Asl di Brindisi. Tra i contagiati vi è anche un bambino che frequenta un asilo nido a San Vito dei Normanni, chiuso al momento. Gli operatori della struttura sono risultati tutti negativi al tampone come dichiarato dagli stessi sulla pagina facebook. Trenta persone, però sono state messe in isolamento domiciliare. I compagni del piccolo e i genitori domani saranno sottoposti a tampone. Inoltre sono 16 le perone poste in isolamento fiduciario, tra familiari e contatti stretti.

L'aggiornamento è stato fornito dall'Asl Brindisi dopo la pubblicazione del consueto bollettino epidemiologico regionale, in cui è stato rilevato un solo nuovo caso positivo nel brindisino, su 73 nuovi contagi a livello regionale nelle ultime 24 ore. I test effettuati sono 4123. Sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, i casi sono così suddivisi: 37 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi (Mesagne entra nella fascia 1-5), 5 nella provincia Bat, 19 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Bari e 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 389613 test. 4.455 sono i pazienti guariti, 2.263 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.304, così suddivisi: 2.846 nella Provincia di Bari, 602 nella Provincia di Bat, 764 nella Provincia di Brindisi, 1.746 nella Provincia di Foggia, 772 nella Provincia di Lecce, 515 nella Provincia di Taranto, 58 attribuiti a residenti fuori regione, 1 provincia di residenza non nota.

IL BOLLETTINO DI OGGI 24 SETTEMBRE 2020