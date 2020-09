Work Camp dei ragazzi 2020, plauso della Confconsumatori

BRINDISI - Iniziative originali, stimolanti e significative. Così il coordinamento provinciale della Confconsumatori si è complimentato con il Comune di Brindisi, assessorato alle politiche sociali e la cooperativa sociale "Amani" per aver promosso e realizzato l'iniziativa "Work Camp dei ragazzi 2020" che si è svolta presso la parrocchia "San Giustino de Jacobis" di Brindisi.

"Al nostro coordinamento - scrive il responsabile del coordinamento Confconsumatori, Emilio Graziuso - sono pervenute segnalazioni positive da parte dei genitori per questa impostante e significativa iniziativa avvenuta in un momento storico difficile, dopo mesi di isolamento dei bambini a causa del Covid. I bambini hanno riscoperto l'importanza della socialità e condivisione. A questo - conclude Graziuso - si aggiungono commenti positivi anche per la professionalità e disponibilità delle educatrici della cooperativa "Amani, sempre attente alle esigenze dei bambini".