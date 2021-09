Le Comunità Energetiche, se ne discute in un workshop

BRINDISI - Si terrà a Brindisi domani, giovedì 23 Settembre, presso Palazzo Guerrieri dalle ore 9:30 alle ore 16:30, il secondo Workshop dal titolo “Energy Communities: Key Consumers” organizzato dal DiTne - Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia - nell’ambito del progetto De-Ress, approvato dalla Ue all’interno dell’Asse Prioritario 3 (Promuovere pratiche e strumenti innovativi per ridurre le emissioni di carbonio e migliorare l'efficienza energetica nel settore pubblico) del Programma Interreg Ipa Cbc Italia-Albania-Montenegro.

Il progetto ha lo scopo di promuovere lo strumento in forte sviluppo delle comunità energetiche, volto a valorizzare il ruolo dei consumatori quali soggetti in grado di autoprodurre l’energia di cui hanno bisogno, contribuendo così alla diffusione del cosiddetto “prosumer”, ovvero produttori e consumatori assieme. Obiettivo specifico del workshop, oltre al confronto con esperti del settore, è la presentazione sulle misure Europee dell’ambito delle energie rinnovabili e degli accordi internazionali (Paris Agreement, Energy Union della Commissione Europea).

Nell’ambito del Workshop in Italia interverranno: Arturo De Risi, Presidente DiTne, Gjergi Simaku, Vice Ministero delle Infrastrutture e dell’Energia in Albania, Chiara Campanile, Project Officer del Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione Europea Interreg Ipa Cbc Italia-Albania-Montenegro 2014/2020, Raimonda Bedo e Matilda Naco, Rappresentanti dell’Associazione albanese Rcdc, partner di progetto, Riccardo Rossi, Sindaco di Brindisi, Alessandro Delli Noci, Assessore dello Sviluppo Economico della Regione Puglia, Carlo Gadaleta Caldarola, per Arti Puglia, Edoardo Zanchini, vice presidente nazionale di Legambiente, Mauro Annunziato, per Enea, Gelsomina Macchitella, dirigente del settore Programmazione Economica del Comune di Brindisi, Grazia Giovannetti, presidente della cooperativa di comunità di Melpignano e Sara Capuzzo, presidente della cooperativa E’ Nostra.

Interverranno, inoltre, alcuni dei principali stakeholder del territorio: il presidente di Cna Brindisi Franco Gentile, il presidente di Confindustria Brindisi Gabriele Lippolis, l’Ordine degli Ingegneri e Arca (Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare Nord Salento – Brindisi).