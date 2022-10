Promozione della via Francigena: importante traguardo per associazione brindisina

BRINDISI - Si è svolta a Viterbo, dal 13 al 15 ottobre scorsi, l’assemblea generale dell’associazione europea delle Vie Francigene (Aevf), dove ha preso parte anche l’Aps Brindisi e le Antiche Strade, nelle persone della presidente Rosy Barretta e del dott. Antonio Melcore. Tra i vari punti all’ordine del giorno sono stati esposti e discussi: il piano strategico Aevf 2023/25 e analisi dei risultati del Piano Strategico 2020-22, lo Stato di avanzamento della candidatura della Via Francigena a Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco, La Via Francigena nel Sud e l’ingresso dei nuovi soci.

Durante l’assemblea generale, che ha visto la partecipazione di un centinaio di soci, tra rappresentanti di comuni, enti, associazioni e delle delegazioni Inglesi, con il sindaco di Canterbury, Francesi e Svizzere e le varie attività collaterali magistralmente organizzate dal Comune di Viterbo e dalle associazioni locali, l’assemblea è entrata nel vivo con gli importanti interventi dei soci e delegati, per la Puglia sono intervenuti: Aldo Patruno (direttore dipartimento Cultura e Turismo Regione Puglia, Aevf), Angelofabio Attolico (Regione Puglia, Aevf) e Rosy Barretta (Presidente Brindisi e le Antiche Strade, Aevf).

Su impulso del presidente Aevf Massimo Tedeschi è stato proposto e approvato all’unanimità, l’ingresso dell’Aps Brindisi e le Antiche Strade, nonché Statio Peregrinorum e Comitato referente per la Francigena, all’interno dell’importantissimo Ufficio di presidenza dell’associazione europea, riconoscendo e premiando così l'impegno sul territorio, l'accoglienza per i pellegrini, gli eventi organizzati, i rapporti con le scuole, la segnaletica e la progettualità che spinge con entusiasmo l'attività associativa per valorizzare e promuovere la Via Francigena, il Turismo Lento e Sostenibile e tutto ciò che ruota intorno ai Cammini e Itinerari Culturali.

La presidente Rosy Barretta, dopo aver rivolto il suo saluto iniziale alla platea ed esposto le attività e le proposte, anche in vista del Giubileo 2025, ha anche espresso il suo ringraziamento per l’impegno profuso indefessamente dal dott. Antonio Melcore, segretario dell’associazione brindisina e Resp. Cammini e Itinerari Culturali della stessa.

"Come Brindisi e le Antiche Strade, possiamo ritenerci più che soddisfatti dall’assemblea viterbese, grazie al nostro impegno, la nostra città, si conferma ora più che mai snodo e crocevia di Rotte Percorsi e Cammini, punto di riferimento ed esempio positivo per le altre realtà impegnate nel Turismo Lento, sul piano nazionale ed europeo".