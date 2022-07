Il brindisino Andrea Fiusco si impone in un contest nazionale fra dj

BRINDISI - Il brindisino Andrea Fiusco è il vincitore del contest di produzione Dance Pop di Redbull - Meet Music che si è tenuto nella giornata di ieri (2 luglio) presso il teatro Fonderia Leopardia a Follonica (Grosseto).

Il contest si è svolto in due fasi: nella fase preliminare i dj producer da tutta Italia hanno inviati le loro produzioni alla giuria del meet Music che ha valutato e selezionato tre finalisti; nella fase finale i tre finalisti si sono scontrati fra di loro con un Dj set della durata di 12 minuti valutato da una giuria di eccezione composta, fra gli altri, da Riccardo Sada, Mauro Ferrucci, Lorenzo Tiezzi, un rappresentante di Universal Music il team Redbull e tanti altri professionisti del settore.

Andrea Fiusco oltre alla vittoria si porta a casa la possibilità di suonare presso due grandi eventi in Italia: il Mini Big Love days, evento ufficiale Mini a Modena e il Redbull cliff diving a Polignano a mare, competizione che raduna migliaia di spettatori.

Il Meet music è organizzato da Luca Guerrieri (dj/producer riconosciuto in tutta Italia) e dal suo team. È un meeting gratuito che si prefissa come obiettivo quello di far incontrare giovani talenti con artisti, dj e professionisti affermati. E’ uno scambio di energie creative tra i protagonisti della scena di oggi con quelli di domani.