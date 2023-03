Il brindisino Iginio Olita nominato commissario prefettizio a Portogruaro

Il prefetto brindisino Iginio Olita è stato nominato commissario prefettizio al Comune di Portogruaro. A nominarlo è stato il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, che nel frattempo, come previsto dalla normativa, ha avviato la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale dopo la sfiducia all'ex sindaco Florio Favero, lo scorso venerdì 17 marzo. Già nell’agosto dello scorso anno il prefetto Olita era stato candidato alla nomina di commissario prefettizio, in seguito alle dimissioni del sindaco Florio Favero, anche allora sfiduciato dalla sua stessa maggioranza, dimissioni poi rientrate un giorno prima della scadenza prevista dalla legge.

Portogruaro è una importante realtà di oltre 25 mila abitanti, della città metropolitana di Venezia, conosciuta come "la piccola Venezia" per i suoi canali, ed è il centro di un comprensorio di 11 comuni della Venezia Orientale. Iginio Olita, prefetto a riposo con una lunga esperienza nel campo, ha 69 anni ed è di origine pugliese, essendo nato a Brindisi, figlio di Luigi Olita, che fu il primo magistrato nel dopo guerra divenuto successivamente presidente della Corte d'Appello di Venezia, e di Ina Stefanelli, primogenita dell'avvocato Giovanni Stefanelli di una famiglia di professionisti molto apprezzata e nota in città, composta dai fratelli Arnaldo e Livio e dalla sorella Leila.

Dopo gli studi classici al liceo Franchetti di Mestre, si è laureato in giurisprudenza all’università di Padova. E' stato prefetto di Verbania-Cusio-Ossola e ha chiuso la carriera con l'incarico di prefetto di Alessandria, prima del pensionamento. In Veneto ha trascorso larga parte della sua carriera, ricoprendo negli anni numerosi ruoli negli organi periferici del ministero dell'Interno. In passato, tra l'altro, si è occupato delle gestioni commissariali di vari Comuni, anche veneziani: Fiesso d'Artico, Vigonovo, Dolo e Musile di Piave. Ora assumerà l'incarico dell'amministrazione provvisoria del Comune di Portogruaro fino alla prima tornata elettorale utile per il rinnovo delle cariche.