Casting per un nuovo film nel Brindisino, si cercano comparse

BRINDISI - La Mg Film è alla ricerca di comparse e attori per piccoli ruoli per il nuovo progetto cinematografico che porta la regia di Giulio Base e che si girerà nelle zone di Brindisi e Lecce nel mese di ottobre. I casting si svolgeranno a Brindisi in via Seneca, 65 i prossimi 28 e 29 settembre dalle ore 9.30 alle ore 18.30 (con un’ora di pausa dalle 13 alle 14). Il lavoro sarà retribuito.

Per piccolo ruolo – con battute che sappiano recitare si cercano:

- donna di età scenica 70 – 85 anni

- uomo di età tra i 40 – 85 anni (nel ruolo di un prete)

Per le comparse, invece, si cercano:

- uomini e donne dai 18 agli 85 anni;

- ragazza asiatica e ragazza africana (o di altra nazionalità con carnagione scura) (verranno fatte anche foto in costume se richieste);

- ragazza / donna di bellissima presenza tra i 25 – 35 anni (verranno fatte anche foto in costume se richieste);

- donne vistose, prosperose tra i 20 e i 35 anni (verranno fatte anche foto in costume se richieste);

- bambini (da confermare);

- camerieri (veri) di eta’ compresa tra i 18 e i 55 anni;

- uomini dai 25 ai 65 anni possente e dell’aria rude, crudo, duro volto segnato con rughe;

- ragazzi / uomini tatuati;

- coppie di fidanzati tra i 20 e i 35 anni per scene di bacio ed intimità;

- pianista uomo (deve suonare veramente il piano);

- orchestra – uomini e donne che sappiano suonare diversi strumenti musicali.

Portare con se: fotocopia documento d’identità fronte retro, codice fiscale e/o tessera sanitaria fronte retro e in corso di validità, iban personale. (per un buon fine di pagamento le fotocopie devono essere leggibili)

per chi non è cittadino italiano dovrà allegare fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Per chi non può presentarsi al casting può inviare ad entrambi gli indirizzi ilmaledettocasting@gmail.com e casting.mgfilm@gmail.com una mail con dati anagrafici, contatto telefonico e due foto (primo piano e figura intera.

Per attenerci al protocollo anti contagio e nel rispetto delle norme di sicurezza il casting è aperto solo alle persone in possesso di green pass (da esibire all’ingresso) bisogna presentarsi con mascherina, rispettare il proprio turno e mantenere la distanza interpersonale di 1 metro.