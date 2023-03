Incontro a scuola su Bullismo e Cyberbullismo: cause, conseguenze e prevenzione

SAN PIETRO VERNOTICO - Si è svolto nel pomeriggio di ieri venerdì 3 marzo, presso l’auditorium dell’Iiss Ferraris-De Marco-Valzani di San Pietro Vernotico il primo meeting organizzato dalla locale sezione del Lions Club sul tema “Bullismo e cyberbullismo, le cause, le conseguenze, la prevenzione". In un’aula Magna gremita di ragazzi, docenti e genitori si sono susseguite le relazioni dei professionisti del settore, che hanno catturato l’attenzione dei presenti su un tema di primaria attualità.

Dopo i saluti della dottoressa Marisa Elia, presidente del Lions club di San Pietro Vernotico, del sindaco avvocato Pasquale Rizzo, della dirigente scolastica dottoressa Rita Ortenzia De Vito dell’avvocato Alessandro Paladini, socio Lions promotore dell’evento, sono intervenuti nell’ordine la professoressa Maria Enza Caretto referente dell’istituto per le problematiche legate al bullismo, il commissario di polizia dottor Eugenio Cantanna, la dottoressa Angela Fanigliulo, psicologa presidente Lions Club Spv 2021, la dottoressa Annamaria Casaburi, giudice presso il tribunale per i Minorenni di Lecce e poi, ancora, il dottor Mattia Malerba, psicologo e psicoterapeuta e, in chiusura, la dottoressa Leonarda Gennaro neuropsichiatra.

“Lo scopo dell’evento era quello di provare a dare ai ragazzi ed alle loro famiglie uno strumento in più per poter affrontare le problematiche legate al bullismo, sia nel ruolo di vittime dei soprusi che di attori o anche solo spettatori. La risposta avuta è stata molto positiva e questo ci fa capire come il tema trattato sia particolarmente sentito, oltre che di concreta attualità a livello locale. Ringrazio personalmente, ed a nome del Lions club San Pietro Vernotico, la dirigente scolastica, i ragazzi, e tutti gli operatori dell’istituto scolastico, che ci hanno accolto con grande professionalità curando tutto nei minimi dettagli".

Nel corso dell’evento sono emersi dati statistici preoccupanti, che denotano una persistenza del fenomeno anche a livello locale. “Sono proprio queste le ragioni che ci hanno spinto a organizzare l’evento all’interno di un istituto scolastico coinvolgendo gli alunni, le loro famiglie, le autorità civili e religiose, nonché le forze dell’ordine“ dice l’avvocato Alessandro Paladini, “perché siamo convinti che solo lavorando in sinergia si possa concretamente dare sostegno ai ragazzi che, molto spesso, di fronte a tali problematiche si sentono soli ed intimoriti”.

Tenuto conto del forte interesse mostrato dalla comunità, il proposito dei Lions e quello di replicare a breve l’evento presso altri istituti scolastici di San Pietro e dei comuni limitrofi.