"Bullismo No Grazie": Fabio De Nunzio a Brindisi e Mesagne per incontrare gli studenti

BRINDISI - Fabio De Nunzio, già inviato di Striscia la Notizia e presidente dell'associazione Bullismo No Grazie, sarà nei giorni 7, 8, 14 e 15 febbraio 2023 a Brindisi e Mesagne per incontrare centinaia di ragazzi delle scuole Marzabotto di Brindisi, Ferdinando di Mesagne, Majorana e Fermi di Brindisi, per ricordare ogni giorno "che dobbiamo impegnarci tutti e sempre per combattere e prevenire, tramite formazione ed informazione, il bullismo, il cyberbullismo e la violenza in qualsiasi forma si presenti, e per tenere alta l’attenzione verso un fenomeno che è in continua ed ampia diffusione, che porta sempre più i ragazzi vulnerabili ad isolarsi, a perseguire istinti autolesionisti o, peggio ancora, di suicidio", si legge in un comunicato dell'associazione.

Bullismo No Grazie nel corso di questo ultimo anno ha sempre voluto fare prevenzione e informazione su tali fenomeni incontrando sul territorio i ragazzi nelle scuole di ogni ordine e grado, i genitori, i docenti e tutti gli adulti che collaborano nel mondo dell’educazione. Con la realizzazione di un calendario, l'associazione ha voluto ribadire la necessità di uno strumento che, caiutasse a ricordare ogni giorno che sono molteplici i pericoli in cui possono incorrere i ragazzi e che tutti hanno il dovere di impegnarsi sempre nella prevenzione e lotta del bullismo.

L’obiettivo primario è quello di distribuire il calendario nelle scuole di ogni ordine e grado, accompagnato da incontri sul campo per discutere e dare indicazioni su come affrontare il problema, senza dimenticare le imprese e le istituzioni che comunque tanto possono aiutare in termini di prevenzione e formazione.

Il calendario è stato realizzato grazie al contributo dell’entusiastica partecipazione dei ragazzi e ragazze delle associazioni sportive di Settimo Torinese Borgonuovo C5, guidati dalla determinata Lisa Sella, dell'associazione hockey Breganze, presidente e mentore Stefano Volpe e degli alunni dell'istituto comprensivo di Borgaro Torinese guidati con sensibilità e lungimiranza da Lucrezia Russo, che si sono impegnati nel prestare la loro immagine nella rappresentazione delle situazioni di pericolo che possono nascere a scuola, in strada e nelle attività sportive.

La traduzione in immagini, ideate da Fabio De Nunzio, di queste situazioni di pericolo è stata realizzata dai fotografi Gabriele Cannone e Donovan Ciscato; le immagini sono accompagnate da didascalie che puntano a creare emozioni e riflessioni in chi le legge, i cui autori sono Vittorio Graziosi e Fabio De Nunzio.

Nel calendario inoltre non poteva mancare un “decalogo”, pensato sia per i ragazzi che per gli adulti, in cui si cerca di fornire dei consigli per riconoscere, discutere ed affrontare i problemi derivanti dal bullismo.

Fabio De Nunzio, presidente di Bullismo No Grazie, dichiara: "Sono molto felice di tornare nella mia Brindisi per incontrare tanti ragazzi e forse tanti figli di amici e parenti che ho a Brindisi. Ritornare in città è sempre emozionante e mi fa ricordare quando giocavo con i miei fratelli, cugini e amici alla Commenda. Ho portato la mia Brindisi anche nel libro Sotto il segno della bilancia News vincitore di 5 premi letterari. Voglio ringraziare per l'organizzazione Salvatore Intiglietta e tutti i dirigenti scolastici".

L'incontro con i ragazzi di Brindisi è stato possibile grazie alla volontà e perseveranza di Salvatore Intiglietta, consulente chimico/trader Import-Export, che se pur non operante nel settore scolastico/eventi sociali ha organizzato e coordinato da ottobre dell'anno scorso, tutte le attività necessarie per arrivare a queste giornate. Obbiettivi raggiunti anche in collaborazione con realtà del mondo associativo/lavorativo/scolastico brindisino (Futura, Formavobis, San Bao casa di Quartiere La Rosa, prof.ssa Anna Lacitignola) che per puro interesse altruistico hanno aiutato Salvatore in questa avventura.