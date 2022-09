Buona sanità, ringraziamenti per il personale di Malattie infettive: "Sono stati immensi"

BRINDISI - I famigliari di una 52enne di Brindisi. M.T. affetta da disabilità mentale e ricoverata per circa un mese nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Perrino di Brindisi, e purtroppo deceduta, ringraziano medici, infermieri e operatori per la professionalità e umanità adottata nei confronti della paziente e degli stessi familiari. La donna è giunta in ospedale da una Rssa del Brindisino dove era ricoverata, con piaghe da decupito non curate.

"Se dovessi dare un titolo a questa riflessione direi “la doppia faccia della stessa medaglia “. Quella bella, inaspettata è positiva è l’incontro con il personale medico, infermieristico e con gli operatori del reparto di Medicina interna sezione Malattie infettive del Perrino di Brindisi - scrive una parente - un elogio a tutti coloro che con professionalità, umanità e disponibilità di son presi cura di M.T., una paziente arrivata da loro in condizioni disperate e che con infinita pazienza e cortesia ci hanno aggiornato quotidianamente sulla situazione. Lavorano in condizioni difficili per il Covid, ma sono stati “immensi". La faccia cattiva, la brutta, la delusione è stata vedere come una Rssa del territorio ha trascurato, si è disinteressata di M.T. facendola arrivare in ospedale in condizioni disperate. Lei oggi non c’è più, ma non dimenticherò il bene ed il male vissuto in questi giorni".