Caccia: un bando per la realizzazione di siepi frangivento a fini faunistici

BRINDISI – C’è tempo fino al primo dicembre prossimo per partecipare al “bando di accesso agli incentivi economici per la realizzazione di siepi frangivento a fini faunistici”, indetto dall’Ambito territoriale di caccia della provincia di Brindisi. Lo stanziamento massimo per la realizzazione di siepi frangivento a fini faunistici è di 9mila euro. La concessione degli incentivi verrà effettuata sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Caratteristiche del terreno

Il terreno sul quale si intende realizzare la siepe deve avere una estensione minima 1 ettaro e deve ricadere nel territorio destinato alla caccia programmata della provincia di Brindisi.

Possono accedere agli incentivi gli imprenditori agricoli singoli o associati, titolari di fascicolo aziendale, proprietari o conduttori dei fondi rustici dell’estensione minima di 1 ettaro ricadenti nel territorio destinato alla caccia programmata della provincia di Brindisi, che dispongano a titolo legittimo del terreno interessato per una durata almeno pari a quella degli impegni sottoscritti con la presentazione della domanda.

Il terreno deve, inoltre, avere le seguenti caratteristiche: deve essere facilmente accessibile alla fauna; deve essere sprovvisto di recinzione di qualsiasi tipologia (eccetto muretti a secco e siepi); non deve essere oggetto di coltura intensiva (con una densità pari o superiore a 150 piante per ettaro) o a tendone; non deve avere una presenza preponderante di bosco o macchia mediterranea. Non deve essere oggetto di impiego di diserbanti ed antiparassitari; non deve essere oggetto di pascolo.

L’intervento consiste nella messa a dimora di siepi al limite di appezzamenti coltivati e lungo i canali, e nella loro conservazione per almeno tre anni dal collaudo. La siepe dovrà essere composta da un filare di piante e dovrà avere uno sviluppo lineare minimo di 10 metri lineari consecutivi. Per ciascun intervento la siepe non potrà avere una lunghezza inferiore a 10 metri lineari e superiore a 100 ml.

La domanda per l’accesso all’incentivo deve essere presentata dal 17 ottobre all’1 dicembre 2023 in carta semplice, utilizzando l’apposito modello di domanda, allegata al bando e disponibile sul sito internet dell’Atc BR/A (www.atcbra.it).