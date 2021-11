Cade ringhiera dal muretto di una palazzina: rischio grosso a Bozzano

BRINDISI – Pochi secondi avrebbero separato il passaggio di una mamma con il passeggino dalla caduta di una parte di ringhiera metallica del muretto perimetrale di un condominio. E’ accaduto stamattina (venerdì 26 novembre) in viale Europa 23, al rione Bozzano.

La palazzina in questione appartiene all’Arca Nord Salento (ex Iacp). I residenti sono inviperiti per l’accaduto, perché da tempo vengono sollecitati lavori di consolidamento del muretto perimetrale, sormontato da sbarre di ferro arrugginite che a mal pena restano ancorate al cornicione del fabbricato.

I segni di consunzione sono evidenti e riguardano anche il cancello, che da tempo, da quanto riferito dai condomini, non può più essere chiuso. “I tecnici – spiega uno di loro – hanno effettuato un sopralluogo un paio di anni fa. Ma da allora non si è fatto più nulla, nonostante le ripetute richieste. La recinzione ha ormai più di 30 anni. In tutto questo tempo non è mai stata fatta un’adeguata manutenzione. Oggi abbiamo rischiato di pagarne le conseguenze, a carissimo prezzo. Mi auguro che dopo questo episodio, si agisca in fretta”.