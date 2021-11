Caduta calcinacci e strada chiusa. Sottopasso allagato e al buio: i disagi con la pioggia

BRINDISI - Piove e in città iniziano i disagi, i soliti. Il sottopasso che collega via Tor Pisana a piazza Crispi che attraversa la stazione ferroviaria si allaga a causa di infiltrazioni, e in più oggi (lunedì 15 novembre) metà percorso è al buio. Dal cavalcavia che attraversa canale Patri nel tratto compreso tra via Tor Pisana e via Porta Lecce sono caduti grossi pezzi di pietra. La strada sottostante è stata chiusa.

Disagi che tornano puntuali insieme alle piogge. Dalla mattinata di oggi buona parte del sottopasso di via Tor Pisana che porta in centro è al buio, la situazione è peggiorata con l'arrivo della sera. Chi lo attraversa è costretto a utilizzare la torcia dello smartphone. In più si è aggiunto il pavimento bagnato causato dalle infiltrazioni di acqua. Sono stati apposti cartelli che segnalano il pericolo, ma si tratta di un problema già segnalato e non ancora risolto.

Dal cavalcavia che attraversa canale Patri, invece, sono caduti grossi pezzi di cemento. Per fortuna nessun danno agli automobilisti. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco che ha rimosso i pezzi pericolanti e una pattuglia della Polizia locale che ha chiuso la strada al traffico in attesa di indicazioni da Ferrovie dello Stato, competente per territorio.