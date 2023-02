Ripartono le visite guidate al castello Svevo: il calendario fino a dicembre

BRINDISI - Riparte anche nel 2023 il programma di visite guidate gratuite presso il Castello Svevo di Brindisi grazie all’accordo tra la Marina Militare e il Comune di Brindisi, si ricomincia sabato 11 febbraio. Il calendario prevede due fine settimane al mese, sabato e domenica con un doppio turno di visita al giorno della durata di 90 minuti, dalle ore 9 alle 10:30 e dalle ore 10:30 alle 12, previa prenotazione. Nel 2023 sono previste tre aperture speciali in occasione delle seguenti festività: 1 maggio, 1 novembre e 8 dicembre. Le visite sono gratuite ed organizzate dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

La prenotazione potrà essere effettuata presso l’Infopoint comunale situato a Palazzo Granafei-Nervegna in via Duomo 20 chiamando al numero di telefono 0831 229784 (tutti i giorni dalle ore 8 alle 20) oppure online tramite la piattaforma Eventbrite al seguente link: https://bit.ly/3JSfBPZ

La singola visita avrà un massimo di 40 partecipanti e la prenotazione obbligatoria dovrà avvenire entro due giorni prima della data prescelta.

L’appuntamento per ciascun turno sarà davanti al corpo di guardia di Porta Vittoria (ingresso via dei Mille 4), 15 minuti prima dell’inizio della visita, in modo da consentire al personale di guardia la verifica dei partecipanti.

Il calendario per il 2023

Febbraio: 11 - 12 - 25 - 26

Marzo: 11 - 12 - 25 - 26

Aprile: 8 - 9 - 22 - 23

Maggio: 1 - 6 - 7 - 20 - 21

Giugno: 3 - 4 - 17 - 18

Luglio: 1 - 2 - 15 - 16 - 29 - 30

Agosto: 12 - 13 - 26 - 27

Settembre: 9 - 10 - 23 - 24

Ottobre: 7 - 8 - 21 - 22

Novembre: 1 - 4 - 5 - 18 - 19

Dicembre: 2 - 3 - 8 - 16 - 17 - 30 - 31