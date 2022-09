Raccolta funghi: calendario del Centro di controllo micologico e raccomandazioni

BRINDISI - Il Centro di controllo micologico della Asl Brindisi, afferente al Dipartimento di prevenzione, ha predisposto il calendario settimanale del Servizio di ispettorato per il periodo 2022-2023, attivo su tutto il territorio provinciale dal 1 settembre al 31 gennaio di ogni anno. Il servizio di pronta disponibilità micologica è invece operativo da settembre a maggio.

Il Centro rilascia la certificazione di commestibilità per i funghi epigei spontanei, sia posti in commercio (raccoglitori professionali e rivenditori), che raccolti per consumo proprio da raccoglitori amatoriali e occasionali. In questo ultimo caso il servizio di consulenza e certificazione micologica è gratuito per il cittadino. La raccomandazione del responsabile del Centro, dottor Liborio Rainò, “è di far esaminare costantemente, prima del consumo, il proprio raccolto dai nostri professionisti, esperti micologi, per evitare rischi di intossicazione che possono essere anche molto gravi”.

Le raccomandazioni

Le raccomandazioni utili per l’utenza: frequentare corsi di formazione in micologia di base per raccoglitori, quindi munirsi del permesso di raccolta rilasciato dai Comuni; far esaminare e certificare i funghi raccolti dall’esperto micologo Asl; acquistare solo funghi spontanei certificati (dai micologi Asl), in buono stato di conservazione.

Sottoporre i funghi a cottura prolungata (almeno 25-30 minuti in umido), poiché scarsamente digeribili; assumerne modeste quantità (come condimento, contorno) e non in pasti ripetuti e frequenti; consumare funghi epigei spontanei solo se si è in buona salute (non somministrare ad anziani, bambini, donne incinte); non affidarsi alle credenze popolari.