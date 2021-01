Calza sospesa, all’iniziativa solidale aderisce il Rotaract di Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA- Basterà spendere 10 euro per acquistare una calza piena di dolciumi da donare ai più piccoli delle famiglie in difficoltà del territorio, in pieno anonimato: anche quest’anno la cooperativa sociale “Se puede” ha lanciato l’iniziativa solidale “Calza sospesa” in occasione dell’Epifania attraverso la bottega PazLab, col patrocinio del Comune e la partecipazione del Rotaract Club Ceglie Messapica-Terra dei Messapi. Dunque, le calze saranno consegnate il 6 gennaio dai membri della cooperativa in collaborazione con le autorità istituzionali. Come? Prenotandole presso la bottega o contattando sui social PazLab entro la mattina del 5 gennaio.

La cooperativa “Se puede” e la bottega PazLab

Se Puede Cooperativa Sociale, da oltre sei anni, si occupa attraverso il proprio impegno di promuovere, in tutto il territorio regionale, attività di inclusione socializzazione e di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati con disabilità fisica, psichica e intellettiva. Due anni fa, attraverso la nascita di PazLab la Bottega, progetto di inclusione sociale e lavorativa, le attività si sono strutturate e consolidate.

La bottega di PazLab è gestita da uomini e donne che hanno vissuto ai margini della società, emarginati e colpiti dal peso dello stigma e che hanno avuto la forza di reinventare la propria esistenza attraverso il lavoro all’interno di PazLab. Acquistando da PazLab si sostengono le iniziative di solidarietà e socializzazione della cooperativa.

Già l’anno scorso su proposta dei gestori di PazLab è stata promossa l’iniziativa della “Calza sospesa” ispirandosi al celebre caffè sospeso, abitudine filantropica e solidale, viva nella tradizione sociale napoletana, l’iniziativa ha coinvolto anonimi cittadini che hanno acquistato calze da donare attraverso le parrocchie a bimbi della città in condizione di disagio.

Anche quest’anno PazLab lancia l’iniziativa della “calza sospesa”: la pandemia, i prolungati stop lavorativi di parecchi cittadini hanno sicuramente allargato la forbice del disagio economico che inevitabilmente ricade sulle famiglie; i tagli di spesa lì dove necessari vengono fatti sui prodotti non di prima necessità e quindi anche su quello che potrebbe essere superfluo come la “calza dell’epifania”.

Ragione per la quale, quest’anno PazLab è certa che sarà necessario incentivare le forze per promuovere e rendere possibile l’iniziativa, che ha già raccolto a suo sostegno, per il valore morale ed etico, il patrocinio del comune di Ceglie Messapica e il sostegno da parte Rotaract Club Ceglie Messapica-Terra dei Messapi. L’individuazione e la consegna delle calze verrà eseguita in forma completamente anonima attraverso gli uffici dei servizi sociali e le parrocchie cittadine. E tu, hai già prenotato la Calza sospesa?