Rischi occupazionali dopo cambio appalti nel petrolchimico: i metalmeccanici scioperano

BRINDISI - Una giornata di sciopero coinvolgerà i lavoratori del settore metalmeccanico impegnati all'interno del petrolchimico di Brindisi. Questi ultimi manifesteranno nel corso di un presidio di protesta organizzato per domani, venerdì 15 marzo, alle ore 7 in prossimità della rotatoria nei pressi del locale Break24, nella zona industriale di Brindisi. La notizia è stata ricondivisa in una nota odierna della Failm, firmata dal segretario territoriale Alessandro Baldari.

La scelta di scioperare arriva a seguito dell'esito non soddisfacente dell'incontro di ieri, 13 marzo, svolto nella sede di Confindustria tra i sindacati e le nuove aziende subentranti negli appalti soggetti a gara all'interno del petrolchimico. Secondo quanto riportato sempre ieri da Fim-Cisl, le imprese "non vorrebbero rivedere al ribasso i livelli di inquadramento e le retribuzioni maturate negli anni dalle maestranze, ma addiruttura i livelli occupazionali sarebbero a rischio".

"In un quadro già difficile, in cui le aziende appaltatrici si aggiudicano le gare con offerte tententi al ribasso, questa situazione rischia di ricadere unicamente tra i lavoratori all'interno del petrolchimico" afferma Michele Tamburrano, segretario generale Fim-Cisl.

