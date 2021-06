Sit in contro chiusura di Lido Sant'Anna: appuntamento in contrada Masseriola

Cambia la location del sit in contro la chiusura di lido Sant’Anna, stabilimento balneare posto sotto sequestro per degli abusivismi, organizzato dal “Comitato dei clienti”. La manifestazione, per motivi di sicurezza, si svolgerà non più sulla litoranea nord, nei pressi del lido, ma nel parcheggio antistante il PalaPentassuglia, in contrada Masseriola. Si tratta di una decisione presa sull’onda della grande risonanza che l’evento ha avuto, come si legge in una nota del comitato, sui social network.