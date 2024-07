Cambio al vertice del Rotary Club Ostuni-Valle d'Itria-Rosamarina

OSTUNI - Antonio Castellana, dottore in giurisprudenza, ex cancelliere, è il nuovo presidente del Rotary Club Ostuni-Valle d'Itria-Rosamarina per l'anno 2024-2025. Rotariano dal 1996, non è alla prima esperienza di presidente, avendo già in passato diretto il Club di Ceglie Messapica-Terra dei Messapi.

Il passaggio delle consegne è avvenuto presso la sede dell'hotel Palace: il presidente uscente Claudio Verganti ha concluso un anno intenso e pieno di appuntamenti di servizio per il territorio; da ricordare l'installazione della stanza multisensoriale nel centro solari di Ostuni, per la stimolazione delle abilità cognitive residue negli anziani in difficoltà, e le iniziative per la lotta alla Xylella.

Il Rotary Club è attivo nel mondo dal 1905, a Ostuni dal 1989 - a novembre festeggerà i 35 anni - e sostiene una serie di progetti di servizio sia nel territorio che nel mondo, distinguendosi soprattutto per l’eradicazione dal mondo della poliomielite - progetto End Polio Now - e per una serie di borse di studio, interventi per l’alfabetizzazione, l’accesso ad acqua pulita e controllata, tramite una rete mondiale di 550 distretti, 33mila Club ed un milione e 200mila soci, tutti accomunati dal senso di amicizia e dal “servizio al di sopra dell’interesse personale”, ovvero “Service above self”.

Del direttivo del Club fanno parte, in quest’anno rotariano, il presidente Castellana, il presidente passato Verganti, il vicepresidente e presidente entrante Pasquale Candelli, il segretario Luigi Del Vecchio, il segretario esecutivo Giuseppe Marcone, il tesoriere Roberto Santomanco, il prefetto Sandra Tanzarella, i consiglieri Carla Laghezza, Silvano Marseglia e Dino Sebastiani (socio fondatore del Club)mentre “Facilitatore dell’apprendimento del Club” è Gianni Lanzilotti, che nell’anno 2017-2018 è stato Governatore del Distretto 2120, che conta 57 Club tra Puglia e Basilicata; il governatore di quest’anno è Lino Pignataro; assistente per il Club ed il suo raggruppamento è Annunziata Ferrara, mentre lo scorso anno tale incarico era affidato a Roberta Bono, socia del Club di Ostuni.

Hanno incarichi speciali nel Club: Ferdinando Sallustio e Marisa Zigrillo per la stampa, Gianmichele Pavone per il Web.

