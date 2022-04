Camera Civile di Brindisi, Rocco Suma è il nuovo presidente

BRINDISI - L'assemblea dei soci della Camera Civile di Brindisi, svoltasi il 14 aprile 2022, ha eletto al proprio interno il nuovo consiglio direttivo e il collegio dei probiviri, per il triennio 2022/2025, nominando presidente Rocco Suma, vice presidenti Mariella Fanuli e Rita Memmola, segretario Cosimo Roma, tesoriere Stefano Bardaro e consiglieri Giuseppe Giordano, Oreste Marzo. Per il collegio dei probiviri: Carlo Tatarano, presidente, Lorenzo Durano, Sandro Marco Stefanelli, Gloria Brescia, Federico Balsamo, Luca Bardaro. Probiviri supplenti: Francesco Trane e Ferdinando Silvestre.

La Camera Civile di Brindisi, aderente all'Unione Nazionale delle Camere Civili, è stata costituita nel 2013 e si propone, tra gli scopi, di promuovere in tutte le sedi l'adeguamento dell'ordinamento civile, sia sostanziale che processuale, alle esigenze della società e di contribuire al migliore funzionamento della giustizia civile, mantenendo alto il prestigio dell'avvocatura. Si legge in un comunicato: "La Camera Civile di Brindisi si è distinta nel corso degli anni per aver organizzato eventi formativi e di aggiornamento professionale di elevato valore scientifico, che hanno visto la partecipazione di numerosi tra i più grandi giuristi e processualisti del diritto civile, riconosciuti a livello nazionale e internazionale, e questo anche grazie all'impegno profuso per l'associazione da Roberto Fusco, che attualmente riveste la carica di vice presidente nazionale dell'Unione Nazionale delle Camere Civili.