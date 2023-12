Camera di commercio accorpata a Taranto, Saponaro: "Sosterremo autonomia brindisina"

BRINDISI - Con decreto del ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2018 è stata istituita la nuova Camera di commercio di Brindisi - Taranto con sede legale nel capoluogo ionico.

L'ordinanza, nello specifico, ha definito l'assetto territoriale delle Camere di commercio italiane in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, numero 219, concernente il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Nelle ultime ore, la Confesercenti locale ha manifestato una proposta relativa ad un "ritorno al passato": ovvero si richiede l'autonomia per la Camera di commercio brindisina.

"La Lega è pronta a sostenere con una mozione in Consiglio comunale, raccogliendo l'invito di Confesercenti per l'autonomia della Camera di Commercio di Brindisi, chiedendo il ritiro del decreto ministeriale che prevede l'accorpamento con Taranto - si legge in una nota rilasciata dal consigliere Ercole Saponaro - Siamo pronti ad intraprendere ogni azione a supporto delle imprese brindisine con il riconoscimento dell'autonomia territoriale".

Sul tema è successivamente intervenuto anche Roberto Quarta, consigliere comunle di Fratelli d'Italia: "Accolgo con soddisfazione la dichiarazione del collega consigliere Saponaro sull’iniziativa di presentare in Consiglio comunale una mozione riguardante l’autonomia della Camera di Commercio di Brindisi - ha affermato - Pertanto mi si può già considerare secondo firmatario della stessa mozione. Brindisi è stanca di essere accorpata e deve riprendersi ciò che le spetta".