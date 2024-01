Camera Minorile Brindisi: grande successo per l'evento di beneficenza con i bambini

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Il 28 dicembre scorso, presso il Centro polifunzionale di via Manisco del Comune di San Pancrazio Salentino, si e? svolto l’evento sociale di beneficienza e solidarieta? organizzato dalla Camera Minorile di Brindisi rivolto ai minorenni ospiti delle case famiglia del circondario che quest’anno erano oltre una cinquantina nella fascia di eta? ricompresa dai 9 mesi ai 17 anni.

Durante la manifestazione l’avvocatessa Giusy Torre, nella qualita? di neo-presidente della Camera Minorile di Brindisi, ha ringraziato il sindaco del Comune di San Pancrazio, Edmondo Moscatelli e l'assessora alla Cultura, Antonella Fontana, per aver patrocinato l’evento benefico condividendone scopo e finalita?, nonche? per averlo inserito nel calendario degli eventi natalizi della stessa amministrazione comunale aprendolo all’intera cittadinanza.

Il primo cittadino, presente all’evento, dal canto proprio ha ringraziato la Camera Minorile brindisina per aver ripetutamente scelto il proprio Comune come sede della manifestazione benefica ed ha esternato la propria disponibilita? ad ospitare quel “raduno di bambini speciali” anche negli anni a seguire. Presente anche l’assessora alla cultura la prof.ssa Antonella Faggiano che, durante i previsti saluti istituzionali e commossa dalla presenza di tanti bambini, ha esternato non solo la propria contentezza, emozione e soddisfazione, ma una vera e propria ammirazione verso gli organizzatori dell’evento.

Giusy Torre ha, inoltre, ringraziato tutte le associazioni locali che hanno collaborato all’ottima realizzazione dell’evento: l’Asd Alma Tanz di Maria Luisa Carrozzo per la bellissima coreografia del balletto tratto dallo Schiaccianoci di Tchaikosky; il Coro Merry Christmas diretto dal maestro Franco Alemanno per i canti dei grandi e dei piccini; l’Arci di Brindisi per aver preparato ed offerto il buffet; Radiosalento.Net per aver curato la pubblicita? dell’evento; la Cantina di San Pancrazio per aver offerto gli spumanti a tutta la cittadinanza presente; la Pubblica assistenza per aver garantito ordine, sicurezza e distribuito i regali ai bambini delle case famiglia gentilmente omaggiati dalla Farmacia della piazza di P.zza Umberto I e dalla Baby Shop di via Cialdini entrambi con sede in San Pancrazio.

Un particolare ringraziamento e? stato rivolto da parte della presidente della Camera Minorile alla strepitosa e straordinaria presentatrice della serata, ovvero la giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Federica Marangio.

Presente al Polifunzionale anche la mamma di Greta una bambina di 8 anni gravemente malata cui Camera Minorile ha devoluto una piccola somma partecipando cosi? alla gara di solidarieta? sorta in paese e da piu? parti in favore della piccola sfortunata.