La Camera Penale di Brindisi protagonista del VII Open Day di Rimini

Venerdì 9 e sabato 10 giugno 2023 si terrà a Rimini il VII Open Day dell'Unione delle Camere Penali Italiane dedicato a "La pena senza il processo, il processo come pena", Come di consueto sarà un momento di approfondimento e di formazione dei giovani avvocati, nonché un’occasione di incontro per tutti gli avvocati penalisti italiani.

Anche quest’anno i penalisti della Camera Penale di Brindisi “O. Melpignano” rappresentata dal suo presidente, Pasquale Annicchiarico, dal direttivo e da numerosi iscritti avranno un ruolo importante nella kermesse giuridica.

Sarà proiettato un video - realizzato dagli avvocati Alberta Fusco, Serena Rondinone e Carola Delli Santi, componenti dell’Osservatorio Giovani della Camera Penale di Brindisi - nel quale si affronta il tema della funzione sociale dell’avvocato attraverso la censura del comportamento di quanti ritengono gli avvocati penalisti collusi con i propri assistiti, invocando il diritto di difesa e l’articolo 1 del codice deontologico.

Nella giornata di sabato 10 giugno interverrà anche l’avvocato Emanuela De Francesco - componente dell’Osservatorio giovani nazionale e responsabile di quello locale - che racconterà la storia di Pietro Cavallotti attraverso il racconto fatto da Alessandro Barbano nel suo libro “L’Inganno” e presenterà la Compagnia teatrale “Attori & Convenuti” ed il loro spettacolo “Confesso che ho penato” tratto dall’omonimo libro di Fausto Giunta.

Saranno presenti centinaia di penalisti provenienti da ogni parte d’Italia in rappresentanza di 130 Camere Penali.