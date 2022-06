Camere penali: open day a Rimini, da Brindisi il direttivo al completo

BRINDISI - Manifestazione Open day a Rimini dell’Unione camere penali. Grande spazio e visibilità alla camera penale di Brindisi. La kermesse giuridica nazionale si terrà nelle giornate del 10 e 11 giugno presso il Palacongressi di Rimini. Importante momento di raduno e approfondimento, che da anni costituisce un punto di riferimento sui temi di stretta attualità e di politica giudiziaria.

Modulato sull’avvertita esigenza di formazione dei giovani avvocati, rappresenta ormai a tutto tondo un’occasione di incontro per tutti gli avvocati penalisti italiani.

Peraltro, proprio in questi giorni ricorre l’anniversario dell’Ucpi, per cui parte della manifestazione verrà dedicata a tale celebrazione con l’intervento di figure storiche nel panorama nazionale, come i Past President, che negli anni hanno fatto dell’Associazione un soggetto politico ormai unanimemente riconosciuto come diretto interlocutore in ogni sede istituzionale in cui si affrontano temi legati alla giustizia penale.

Un ruolo importante verrà assolto proprio dalla Camera Penale “O. Melpignano” di Brindisi, rappresentata dal suo presidente, avv. Pasquale Annicchiarico, e dal suo Direttivo al completo, con un numero di iscritti al seguito tra i più numerosi allo stato registrati tra tutte le Camere Penali territoriali presenti.

Alla Camera Penale di Brindisi è stato concesso l’onore di aprire la due giorni con l’intervista al prof. Sabino Cassese che verrà condotta, tra gli altri, dall’avv. Emanuela De Francesco, componente dell’Osservatorio giovani nazionale e responsabile di quello locale.

e-mail: camerapenalebrindisi@libero.it

sito web: www.camerapenalebrindisi.com

Si stima che saranno presenti oltre 700 penalisti provenienti da ogni parte d’Italia in rappresentanza di 130 Camere Penali.