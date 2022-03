'Il cuore nelle mani": studenti universitari organizzano raccolta beni per popolo Ucraina

BRINDISI - Gli studenti del Polo Universitario “Vittorio Valerio” della Asl Brindisi, situato nell'ex ospedale Di Summa, hanno promosso una raccolta di aiuti (viveri e beni di prima necessità) per il popolo ucraino nell'emergenza creata dalla guerra scoppiata nel cuore dell'Europa. 'Il cuore nelle mani" è lo slogan adottato per l'iniziativa, “perché è il cuore che guida le nostre mani nell'agire e nell'aiutare”, dicono i ragazzi promotori.

Questa prima raccolta si concluderà il 30 marzo con la consegna dei beni ai volontari dell’associazione Cisom - Ordine di Malta, che collaborano all’iniziativa e si occuperanno del trasporto verso l'Ucraina. La notizia si è diffusa nei reparti ospedalieri, ambulatori, uffici e servizi sanitari della Asl Brindisi tramite gli studenti e i loro tutor per far convergere le donazioni nel punto di raccolta, allestito in un’aula del Polo Universitario. Gli Ordini delle Professioni Sanitarie e tutto lo staff didattico del Polo Universitario sono solidali e stanno sostenendo gli studenti infermieri e fisioterapisti in questa bella impresa. Il punto di raccolta è presidiato per tutto il giorno dagli studenti che si sono organizzati in turni. Il loro messaggio: “Con il pensiero verso la pace ringraziamo chiunque potrà contribuire”.