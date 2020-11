Noinoncistiamopiù, campagna di sensibilizzazione contro violenza sulle donne

TORRE SANTA SUSANNA- #Noinoncistiamopiù è l’hastag lanciato dall’associazione di volontariato di Torre Santa Susanna “Fiorediloto” che, come ogni anno, promuove la campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

L'iniziativa si propone di coinvolgere i cittadini del territorio, invitandoli a esporre un cartello con una frase contro la violenza per tutto il mese di novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La frase scritta dovrà essere accompagnata dall'hastag #noinoncistiamopiù.

