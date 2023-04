I campioni del mondo del Tango a Brindisi: quattro giorni di gare e spettacoli

BRINDISI - Tra la fine di aprile e l’inizio di maggio Brindisi torna ad essere la città del tango, una piccola Buenos Aires. Dopo la positiva esperienza del 2017, la Metro Tango Ssd ha infatti rinnovato alla docente e ambasciatrice di tango, Barbara Cicero, l’incarico esclusivo del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, per organizzare il 10° italian tango cup & Festival, dedicato al Tango, Preliminare Ufficiale per l’Italia del Tango buenos festival y mundial 2023. L’appuntamento è in programma dal 28 aprile al 1 maggio nel PalaZumbo e nel teatro Impero, location che ospiterà l’evento finale.

Italian Tango Cup

La Italian Tango Cup è una competizione che premierà i migliori ballerini di Italia, Grecia, Malta e Cipro, nelle categorie di Tango de Pista e Tango Escenario. La competizione seguirà il regolamento del Mundial de Baile de Tango di Buenos Aires e, per entrambe le categorie, si svilupperà in tre parti: classificatorie, semifinali e finali. Le coppie vincitrici parteciperanno alle finali del Campionato Europeo 2023 e alle semifinali del Mundial di Tango 2023 a Buenos Aires. La giuria sarà formata da cinque giurati, selezionati tra i migliori ballerini di Tango del mondo, e da un supervisore inviato dal Mundial di Buenos Aires, dalla Direccion de Festivales y Eventos. Per questa edizione, a Brindisi, in giuria, direttamente dall’Argentina, ci saranno: i Campioni del Mondo 2022 di Tango Escenario Ricardo Astrada & Constanza Vieyto, i Campioni del Mondo 2017 di Tango de Pista German Ballejo & Magdalena Gutierrez e il grande Artista Sergio Cortazzo.

10° Italian Tango Cup & Festival – Preliminar Oficial de Tango Buenos Aires Festival y Mundial 2023

Le precedenti edizioni del Festival e Campionato Italiano di Tango, si sono svolte a Rieti, Terracina, Castel Volturno, Roma, Brindisi, Palermo e a Bellaria Igea Marina. In tutti i casi si è registrata una grande partecipazione di pubblico, proveniente da tutte le regioni d’ Italia, con evidenti ricadute turistiche sui territori ospitanti. Alle coppie in gara, ai giurati e ai maestri che saranno protagonisti indiscussi dell’evento, si aggiungeranno gli appassionati di tango che parteciperanno alle attività collaterali in programma tra workshop tematici e serate di Milonga che saranno arricchite dalle esibizioni di giurati e artisti invitati, con i più importanti Dj del panorama tanguero internazionale, affiancati dai Live delle Orchestre Tipiche invitate.

Attività Speciali

Finale Nazionale del Circuito Gare Metropolitano Tango Italia 2023

In apertura della 10° Italian Tango Cup & Festival, si svolgerà la finale nazionale del Metropolitano Tango Italia 2023, che vedrà sfidarsi tutti i primi 24 classificati nel ranking nazionale, per tutte le sette categorie in gara. Il Metropolitano Tango Italia è un circuito a valenza nazionale, che, superando il vincolo regionale, consente a ogni partecipante di potersi presentare in gara in più tappe del circuito, su tutto il territorio nazionale. I vincitori nazionali delle due Categorie di Tango de Pista Open e Tango de Pista Amatori accedono di diritto alle semifinali dell’Italian Tango Cup 2023, Preliminare Ufficiale dei Mondiali di Buenos Aires, che si svolgerà a seguire, a Brindisi, il 30 aprile e il 1 maggio. La giuria sarà formata da cinque giurati, selezionati tra i migliori ballerini e maestri di tango a livello internazionale, tra cui gli italiani Matteo Antonietti e Ravena Abdyli, Campioni Europei 2021 di Tango Escenario, Michele Lobefaro, Campione Italiano 2013 di Tango de Pista e 2015 di Tango Escenario, e dall’Argentina, il pluri-finalista mondiale Diego Chandia e la grande Maestra Yanina Erramouspe.

Un programma ricco di spettacoli, notti di milongas, concerti, seminari e lezioni tematiche, flash-mob, presentazioni di libri, sfilate di moda, amplierà la proposta di attività del 10° Italian Tango Cup & Festival 2023. Il ricchissimo programma di attività, già consolidate nelle precedenti nove edizioni, il livello degli artisti invitati, la qualità culturale e artistica delle attività, rende l’evento un vettore di arte, cultura, spettacolo, intrattenimento nonché volano per il turismo, in grado di dare alla città ospitante un concreto contributo in termini economici e di visibilità internazionale. Tanto vale sia per il coinvolgimento e la valorizzazione del territorio, attraverso le collaborazioni locali (scuole, strutture e professionisti) già operativi nell’ambito del Tango Argentino, sia per l’affluenza di partecipanti da tutta Italia e, soprattutto, per l’attenzione riservata in Argentina alle Sedi estere durante il Mundial di Buenos Aires.

PalaZumbo – Scuola Salvemini

La Sede Principale del Festival sarà il PalaZumbo nel quale si svolgeranno le fasi delle gare, fino alle semifinali. Qui sarà allestito un desk di accoglienza, dove tutte le coppie partecipanti alla competizione potranno accreditarsi e dove chiunque potrà chiedere tutte le informazioni sulle attività della manifestazione. Sempre nel PalaZumbo si svolgeranno anche le attività didattiche, con lezioni tematiche e seminari per tutti i livelli di partecipanti. Nella sede principale verrà inoltre allestito uno spazio per l’esposizione di tutti i prodotti legati al tango (scarpe, abbigliamento, accessori, musica, libri, etc..) da parte di artigiani, designer e produttori del settore, che potranno presentare e vendere le proprie collezioni. In questo spazio sarà previsto anche un punto di ristoro/bar a disposizione per tutto il pubblico. La sera, la sede principale verrà trasformata nella ‘Milonga’ del Festival, in perfetto stile Buneos Aires.

Teatro Impero

Le finali si svolgeranno al teatro Impero, producendo così un vero e proprio spettacolo di fine evento. La scaletta artistica verrà arricchita da emozionanti performance di special guests locali, invitati ad hoc, per coinvolgere al massimo il territorio, attivando un vero e proprio network. Interverranno durante lo spettacolo, la Compagnia Attoterzo di Tony Bottazzo, con degli estratti degli spettacoli in programma nel loro cartellone artistico e, con nostra immensa gioia, la Aipd, Associazione Italiana Persone Down, che ci presenterà in anteprima un estratto dello spettacolo che metteranno in scena a fine anno.



“Considerando l’importante potenziale in ambito culturale e turistico a livello internazionale che presenta la città di Brindisi e considerando la folta comunità tanguera in tutta la Regione Puglia- ha dichiarato Barbara Cicero, organizzatrice dell’evento- siamo lieti di poter riproporre il nostro progetto alla città di Brindisi, affinché ne sia nuovamente la sede ufficiale. Da parte nostra verrà garantita la massima qualità artistica, tecnica e organizzativa per la migliore riuscita della manifestazione, che prevede l’affluenza di appassionati tangueri da tutta Italia e non solo, richiamati sia dal circuito di gare che si svolgerà durante il weekend, ma anche dalle molteplici attività sociali, come workshop, serate di milonga e flashmob tangueri nei punti più significativi e rappresentativi della città, che verranno proposte nel programma dell’intenso weekend tanguero, che si posiziona così a confine tra sport, turismo, arte e cultura”.