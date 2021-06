Campo di Mare, avviso pubblico per le bancarelle sul lungomare

Esclusivamente per la stagione estiva 2021, per il periodo che va da domenica 4 luglio a domenica 12 settembre. Domande entro e non oltre le ore 12 di venerdì 25 giugno 2021

SAN PIETRO VERNOTICO - Il Comune di San Pietro Vernotico comunica che, esclusivamente per la stagione estiva 2021, per il periodo che va da domenica 4 luglio a domenica 12 settembre, intende assegnare nella Marina di Campo di Mare, autorizzazioni temporanee e relative a concessioni di posteggi liberi, di tipo "isolato".

L'Ente mette a dispoisizione: 7 posteggi per l'esercizio giornaliero del commercio non alimentare su aree pubbliche; 3 posteggi per la somministrazione giornaliera di alimenti e bevande su aree pubbliche; 1 posteggio dalle ore 7 alle ore 17 al commercio non alimentare e nello specifico alla categoria merceologica "articoli vari per la casa" codice Sic 5719, e dalle ore 18 alle ore 24 alla somministrazione di alimenti e bevande.

Un posteggio per l'esercizio giornaliero del commercio alimentare su aree pubbliche rivolto agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività di vendità di prodotti agricoli.

Coloro che intendono partecipare devono far pervenire il modulo di richiesta, allegato al bando, al Suap del Comune di San Pietro Vernotico, esclusivamente in modalità telematica utilizzando lo sportello "impresainungiorno", entro e non oltre le ore 12 di venerdì 25 giugno 2021.

Per maggiori informazioni consultare il seguente link https://www.spv.br.it/.../application.../2021/06/bando-2.pdf