Campo Di Mare, bancarelle fino a metà settembre: il bando per l'autorizzazione

SAN PIETRO VERNOTICO - C’è tempo fino alle 12 di venerdì 24 giugno per partecipare al bando di assegnazione delle autorizzazioni per il commercio pubblico ambulante a Campo di Mare, marina di competenza del Comune di San Pietro Vernotico. Le “bancarelle” verranno disposte dalle 18 a mezzanotte da domenica 26 giugno a domenica 18 settembre, per tutti i giorni della settimana, sul lungomare e sul piazzale panoramico.

L’amministrazione comunale ha individuato “7 (sette) posteggi per l’esercizio del commercio non alimentare su aree pubbliche da utilizzarsi tutti i giorni della settimana dalle ore 18 alle ore 24, 2 (quattro) posteggi per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, 1 posteggio destinato al commercio alimentare e nello specifico alla vendita di dolciumi, 1 posteggio destinato dalle ore 7 alle ore 17 al commercio non alimentare e nello specifico alla categoria merceologica “articoli vari per la casa” Codice Sic 5719, e dalle ore 18 alle ore 24 alla somministrazione alimenti e bevande, 1 (uno) posteggio per l’esercizio del commercio alimentare su aree pubbliche rivolto ai “produttori agricoli diretti” e n. 1 (uno) posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche o per la vendita di dolciumi”.

35-bando-assegnazione-temporanea-posteggi-commercio-su-aree-pubbliche-approvato-1-2

Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale e le cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale

L'assegnazione avverrà sulla base delle domande (qui le info)che dovranno pervenire improrogabilmente al Suap del Comune di San Pietro Vernotico utilizzando lo sportello “impresainungiorno” che l’Ente ha attivato in collaborazione con la Cccia di Brindisi dell'Ente entro le ore 12,00 di venerdi 24 giugno 2022, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale del Comune di San Pietro Vernotico ed all’Albo Pretorio on-line. Le domande eventualmente pervenute fuori da detti termini saranno respinte e non daranno luogo ad alcuna priorità in futuro.