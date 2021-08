Campo Di Mare: telecamere contro vandali, teppisti e abbandono di rifiuti

Disposte dal comando della Polizia locale: installate sul lungomare, nella zona della spiaggia attrezzata per disabili e in altre zone

SAN PIETRO VERNOTICO - Contro gli episodi di vandalismo perpetrati a Campo di Mare, marina di competenza del Comune di San Pietro Vernotico, interviene la Polizia locale facendo installare telecamere sul lungomare e nei pressi della spiaggia attrezzata per i diversamente abili, oggetto nei giorni scorsi di gravi danneggiamenti.

Dall’inizio della stagione estiva la marina è ostaggio di giovani teppisti: è stata rotta la staccionata del lungomare, successivamente riparata dai cittadini e poi sostituita dall’amministrazione. Sono state divelte le passerelle destinate alle persone con disabilità che vogliono raggiungere il mare, danneggiati anche gli spogliatoi. Il lungomare, inoltre, nelle ore serali viene preso d’assalto da scooter e motorini che fanno lo slalom tra le palme mettendo a rischio l’incolumità dei pedoni. In tutta l’area pavimentata che costeggia l’arenile, partendo dalla zona “Tre Fontane” fino al piazzale panoramico è vietato l’ingresso di mezzi a motore. Ma questo divieto non è rispettato. Così come non vengono rispettati gli spazi pubblici. I residenti spesso hanno segnalato episodi di vandalismo e pericolo ma controllare la marina a tutte le ore del giorno è impossibile. Così come è impossibile cogliere i trasgressori in flagranza.

Per questo il comandante della Polizia locale di San Pietro Vernotico, Emanuele Sergio, ha deciso di intervenire facendo installare alcune telecamere nei punti strategici. Si tratta di dispositivi in dotazione al comando, utilizzati anche contro l’abbandono dei rifiuti. Sono stati piazzati sui pali della pubblica amministrazione. Si spera che la presenza di questi occhi elettronici scoraggi i cittadini incivili e poco rispettosi della cosa pubblica. Altre fototrappole sono state installate nella marina contro l’abbandono dei rifiuti.

Il comando della Polizia locale si occuperà delle azioni legate alle eventuali trasgressioni immortalate dalle telecamere, inviando relative sanzioni o denunce.