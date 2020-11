Campo di Mare, avviati lavori di ampliamento della rete idrica

SAN PIETRO VERNOTICO - Iniziati oggi, lunedì 16 novembre, l'intervento di ampliamento della rete idrica a Campo di Mare, marina di competenza del Comune di San Pietro Vernotico. I lavori, che furono consegnati lo scorso 17 settembre alla presenza dei rappresentanti di tutti gli Enti coinvolti (Aip, Aqp e Amministrazione Comunale) nonchè della ditta appaltatrice presso la sala consiliare del municipio, prevedono la costruzione di circa 1600 ml di nuova rete idrica, che consentiranno ad ulteriori 200 utenze di poter usufruire del servizio idrico, dopo numerosi anni di attesa.

Nelle scorse settimane sono state effettuate apposite verifiche per scongiurare l'eventuale presenza di residui bellici nelle zone

interessate dai lavori, mentre venerdì scorso si è concluso l'iter autorizzativo per quanto riguarda l'esecuzione degli scavi.



"L'obiettivo è quello di garantire già dalla prossima stagione estiva il servizio idrico ai residenti della marina sampietrana - commenta l'assessore alle Marine Gianluca Epifabi - per questo motivo con Aqp si è concordato di collaudare le opere in lotti funzionali e non aspettare la conclusione di tutto l'intervento. Questo permetterà alle utenze di richiedere il singolo allaccio al servizio idrico man mano che verranno realizzati i tronchi. In questo modo inoltre si interverrà una sola volta per il ripristino degli asfalti oggetto di scavo".