Campo Di Mare, un nuovo parco giochi grazie al Fondo per lo Sviluppo e Coesione

SAN PIETRO VERNOTICO - A Campo di Mare, marina di competenza del Comune di San Pietro Vernotico, nasce una nuova area divertimento per i bambini. Nei giorni scorsi sono stati avviati i lavori per l'installazione di una parco giochi nel piazzale "Tre Fontane". Si tratta di un progetto finanziato con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione che prevede un costo totale di 46.710,63 e tempistiche specifiche per l'installazione e l'ultimazione dei lavori. Sono due, quindi, le aree dove i piccoli frequentatori della marina si possono divertire: l'altro parco, frequentato anche nei mesi invernali, si trova sul lungomare nei pressi di piazzale Garibaldi.

Effettuato inoltre l'affidamento per il reintegro dei playground del Parco Giochi Comunale di Piazza Domenico Modugno per un importo complessivo intervento 25.345,50 euro. In questo caso si tratta del terzo intervento simile, purtroppo i giochi di questo parco vengono spesso vandalizzati e resi pericolosi per i bambini. Nei mesi scorsi l'amministrazione ha dovuto rimuovere completamente i due playground esistenti perchè rotti. Si spera, quindi, nel buonsenso e nel rispetto, non fosse altro per evitare continuo sprechi di denaro pubblico. Sia la marina che il centro abitato sono dotati di impianto di videosorveglianza di ultima generazione ma se manca il senso civico difficilmente i beni pubblici avranno lunga vita.