Avviati lavori riqualificazione campo sportivo. Tutto pronto anche per gli altri impianti comunali

SAN PIETRO VERNOTICO - Arrivano buone notizie per il campo sportivo comunale di via Torchiarolo a San Pietro e per le società che ne usufruiscono. Da qualche giorno sono stati avviati i lavori di riqualificazione dell'impianto. L’intervento, dal costo complessivo di 290.500 euro è finanziato per 100.000 euro con fondi intercettati mediante la partecipazione ad un bando della Regione Puglia e per i restanti 190.500 euro con risorse comunali.

I lavori prevedono la realizzazione di nuovi spogliatoi su via del Campo ad uso esclusivo del campo da calcio a 11, la sostituzione della recinzione del rettangolo da gioco, la sistemazione del terreno di gioco inclusa la sostituzione di porte, panchine bandierine ecc., la realizzazione di un’area ludico sportive all’interno della pertinenza scoperta, la sistemazione delle tribune con l’adeguamento degli impianti tecnologici.

Un progetto avviato quasi tre anni fa. Era il 13 novembre 2019, infatti, quando furono avviati gli incontri con il partenariato economico-sociale finalizzati alla condivisione della progettazione, frutto di un confronto ricco di proposte, condivisioni di idee in considerazione dei fabbisogni sociali e sportivi delle associazioni e delle società locali. L’improvvisa emergenza sanitaria ha interrotto bruscamente il percorso di confronto avviato con le associazioni sportive, rallentando ma non fermando però l’Amministrazione comunale nelle attività di programmazione degli interventi sulle strutture sportive.

“Il mondo dello sport ha sofferto moltissimo durante questa pandemia – afferma l’assessore allo Sport Massimo Canoci, in particolar modo nella nostra San Pietro, dove le principali strutture sportive (il campo sportivo appunto e il palazzetto di via Ancona) furono dichiarati inagibili dal commissario straordinario dell’epoca con ordinanza n.10 del 15/05/2018“.

“Come amministrazione – commenta il sindaco avv. Pasquale Rizzo - stiamo dando tanti segnali di incoraggiamento allo Sport locale, con importanti investimenti sulle strutture, per poter finalmente cominciare nel migliore dei modi la fase della ripartenza. L'intervento sul campo sportivo rappresenta però solo il punto di partenza; nei prossimi giorni inizieranno infatti i lavori di riqualificazione del Palazzetto dello Sport di via Ancona, della struttura Tensostatica di via Torchiarolo e la realizzazione del Parco dello parco dello Sport in Piazza Nuova Europa, alla contrada Cicorella. Per tutti questi interventi sono in corso o sono stati già perfezionate le procedure di affidamento, e quindi a breve si avvieranno i lavori” .