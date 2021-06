Campus estivi, il Comune di Torchiarolo cerca educatori e animatori

TORCHIAROLO – C’è tempo fino all’8 giugno prossimo per partecipare all’Avviso pubblico “per la individuazione di figure professionali di educatori e/o animatori per la realizzazione del progetto estivo per minori” indetto dal Comune di Torchiarolo.

Si tratta del progetto “La Città dei ragazzi e delle ragazze” e ha per oggetto le attività ricreative estive per i minori di età compresa tra gli 8 e i 12 anni.

L’avviso pubblico è finalizzato alla redazione di 2 graduatorie, una per educatori professionali, l’altra per operatore/animatore. Ai selezionati verrà conferito incarico a progetto per il periodo 14 giugno- 25 giugno. Il compenso è fissato in 350 euro al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale per l’educatore professionale ed 250 euro al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale per l’animatore

Requisiti per la graduatoria di educatore

Possesso della cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione di un rapporto di pubblico impiego. Non essere mai stato destituito e/o dichiarato decaduto da un pubblico impiego. Idoneità fisica all’incarico da svolgere. Possesso titolo di studio: diploma di laurea in scienze dell’educazione o ad indirizzo socio-psico pedagogico (Pedagogia)

Requisiti per la graduatoria di animatore

Possesso della cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione di un rapporto di pubblico impiego. Non essere mai stato destituito e/o dichiarato decaduto da un pubblico impiego. Idoneità fisica all’incarico da svolge

Titolo di studio richiesto: tecnico dell’animazione socio-educativa o in alternativa diploma di maturità magistrale (vecchio ordinamento) / Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio psico pedagogico/ Diploma di tecnico dei servizi sociali con esperienza nei Crest per minori o in strutture socio educative.

Qui info più dettagliate