Le "Civette del Salento" tornano a correre contro il cancro al seno nella Race for the Cure

BRINDISI – Nuovo appuntamento per le "Civette del Salento" con la Race for the Cure, la più grande manifestazione sportiva per la lotta ai tumori del seno organizzata da Komen Italia. Si svolge sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica, a Roma, al Circo Massimo, e in altre 4 città italiane: Bari, Bologna, Brescia e Matera. Tra le donne in rosa che il 19 maggio prossimo parteciperanno nel capoluogo pugliese per la 14esima volta, anche le "Civette del Salento".

Le protagoniste della Race for the cure, giunta alla 25esima edizione, sono le donne in rosa che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno che con la loro speciale maglia rosa sensibilizzano l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e mandano un forte messaggio di incoraggiamento alle 56.000 donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia.

Le Civette del Salento sono un gruppo nato nel 2011 formato da circa 20 donne. "Nate come volontarie dell'associazione Susan G.Komen Italia impegnata nella lotta e prevenzione del tumore al seno, abbiamo fatto della solidarietà il nostro punto di forza. Attraverso un gruppo WhatsApp e una pagina Facebook, diamo conforto e gioia a chi sta affrontando il percorso difficile della malattia, della cura. Siamo una spalla su cui piangere, ma anche tante risate da espandere”, Racconta Gloria Spedicato, una mamma di Tuturano che ha sconfitto il cancro quasi 15 anni fa e che si occupa attivamente di prevenzione.

"Potete dare anche voi il vostro piccolo contributo di 13 euro a Komen Italia, a fronte del quale riceverete maglia e sacca, e contribuire così a rendere il cancro una malattia sempre più curabile". Per info e iscrizioni contattare: Gloria Spedicato 346/3535235; Daniela De Blasi ( 347/7923712) e Emi Del Coco (329/6916433).