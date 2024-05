Candidatura a capitale della cultura: tutto pronto per la presentazione del dossier

BRINDISI - Si terrà domani, 7 maggio alle 12, presso il Tempietto di San Giovanni al Sepolcro, la presentazione di Chris Torch, direttore del dossier di candidatura per “Brindisi Capitale italiana della cultura 2027. L'incontro è stato indetto dal sindaco Giuseppe Marchionna.

L'incarico per Brindisi è stato affidato con delibera di giunta del 3 maggio 2024. "Considerato che l’attuale dotazione di risorse umane del Comune di Brindisi non consente l’espletamento di tali mansioni, attesa la specificità delle competenze richieste, si ritiene necessario conferire l’incarico a professionista esterno che sia in possesso di idonea qualificazione professionale e che garantisca la stesura del dossier di candidatura e supporti il Comune di Brindisi in tutte le attività ad esso connesse". Questo si legge nella delibera.

L’importo dell’incarico al professionista è pari ad 40mila euro, oltre alle spese di viaggio e alloggio da quantificare successivamente.

Chris Torch è un progettista e consulente culturale già impegnato nei percorsi che hanno fatto diventare capitali europee della cultura Matera e Fiume (Croazia), rispettivamente nel 2019 e nel 2020. Ha giudato anche il progetto dell'Unità artistica di Timisoara 2021 (Romania), durante la fase di avvio dal febbraio 2017 al luglio 2019.

Nel 1996 Torch ha fondato Intercult, un'unità di produzione e risorse focalizzata su cultura, idee e arti, ricoprendo il ruolo di direttore artistico fino a febbraio 2017.

Il nuovo consulente per la candidatura brindisina ha fatto parte del Comitato esecutivo per l'azione culturale Europa (2006-2018), ed in precedenza nei consigli di amministrazione del Forum dei musei europei e Ietm.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui