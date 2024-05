"Candidatura capitale della cultura: un'occasione nel segno della de-industrializzazione"

BRINDISI - Nelle intenzioni il progetto va oltre il 2027, dovrebbe coprire un arco temporale più ampio. E ridare a Brindisi la sensazione di essere comunità. Lo dice e lo ridice, il sindaco Giuseppe Marchionna, mentre alla sua destra Chris Torch annuisce con decisione. Per presentare il direttore del dossier di candidatura per "Brindisi Capitale Italiana della Cultura 2027" il primo cittadino ha scelto il Tempietto di San Giovanni al Sepolcro: "Siamo qui oggi (martedì 7 maggio 2024, ndr) per sottolineare il carattere di eccezionalità". Le parole chiave sono "porto, ambiente, tecnologia e comunità", ma anche "de-industrializzazione".

"Un processo di cambiamento per la città"

La visione è centrale: Brindisi come simbolo del tempo post-industriale, che si manifesta plasticamente - e drammaticamente - nei 76 esuberi annunciati dalla Sir, per esempio. "Non ragioniamo solo su un dossier esclusivamente culturale - spiega Marchionna -, ma punteremo su un aspetto-simbolo del Paese: il declino industriale. Si è aperto il ciclo della transizione energetica e digitale", dunque Brindisi deve essere pronta a cogliere le possibilità di una società post-industriale, dice il primo cittadino. E poi si lascia andare a un'analisi squisitamente economica: da un lato il pil, mero valore numerico; dall'altro le persone e i beni culturali, che sfuggono a una semplice valutazione quantitativa. Quindi, va bene puntare a vincere la sfida per il 2027, ma il respiro è più ampio: "Questo è un processo di cambiamento per la città, che si vinca o si perda".

"L'economia è uno strumento per la cultura"

Chris Torch - "che diventerà cittadino onorario di Brindisi", dice Marchionna - è reduce da un rapido giro "perlustrativo". E' stato qui dieci anni fa, poi qualche settimana addietro."Quando Carmelo Grassi chiama, io ci sono". Il 72enne progettista e consulente culturale pare a suo agio con Marchionna. Tornerà in città a giugno. Il suo italiano imperfetto e scandito dall'accento americano ispira naturale simpatia, ma sa farsi comprendere. E quando un termine in italiano gli sfugge, Marchionna giunge in suo soccorso. "L'economia della conoscenza è l'economia del futuro. E poi l'economia è uno strumento, per la cultura. Dobbiamo creare un futuro del quale essere contenti. Brindisi è un luogo nascosto, all'Italia e all'Europa. Dobbiamo dare accesso a una città che hanno dimenticato, una città con il mare dentro, non solo intorno". I concetti sono chiarissimi.

"Le aziende se vogliono siano partner"

Marchionna parla di comunità e di coinvolgere anche le grandi aziende del territorio. E' lo stesso sindaco che aveva spiegato, durante la conferenza stampa di fine anno, che Brindisi è "intrisa di rancorosità". Le sue parole sono aderenti alla realtà percepita. Come conciliare ciò con il concetto di comunità? "Le due idee non sono in contraddizione. Questa (la candidatura, ndr) è una risposta al clima che permane tuttora", risponde il sindaco. E come si concilia la scelta di coinvolgere le grandi aziende del territorio? Quelle stesse aziende che "abbandonano" Brindisi e i lavoratori. Marchionna spiega: "Negli ultimi 30 anni la politica italiana non ha fatto alcuna politica industriale, ma sono state le industrie a farlo. Ora noi invitiamo loro a collaborare per il bene della città, per una nuova fase". Gli fa eco Torch: "Serve anche il denaro per cambiare. Se vogliono essere nostri partner, bene. Sono loro a essere dipendenti nostri, non noi di loro".

L'ennesima "grande occasione"?

Un'ultima domanda sorge spontanea: si è parlato tante volte di "grande occasione" per Brindisi, ma questa sarà la volta buona? "Io ci credo, questo vuole essere anche uno scossone da proporre alla città, per superare disfattismi e pessimismi", risponde prontamente Marchionna. La scommessa è a lungo termine e va oltre la candidatura, per cambiare il paradigma economico. L'industria declina? Arriva la conoscenza. E sulla comunità, un aneddoto di Torch è illuminante. Aveva un amico senegalese, attore di teatro. E' morto prematuramente, lavorava a Ravenna. Gli diceva che in Senegal quando si fa uno spettacolo, l'attore è al centro di un cerchio composto dagli spettatori. La scenografia è composta dagli occhi e dai visi dei vicini. Le risposte che arrivano sono corali, non vengono dal singolo. "Dobbiamo ricreare quel circolo, la comunità. Vogliamo vincere, ma questo è un processo per il futuro". Torch si ferma e sorride. Si è fatto capire benissimo.