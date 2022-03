Turismo sostenibile: Brindisi si candida a un bando, in ballo 240mila euro

BRINDISI - La giunta comunale di Brindisi ha approvato la candidatura di un nuovo progetto per il turismo sostenibile al bando europeo Cosme ‘Covid-19 Re-covery through sustainable Tourism Growth and Sme Support. L’obiettivo del bando è incentivare la ripartenza del settore turistico, fortemente colpito dalla pandemia, migliorando la competitività delle piccole e medie imprese attraverso contributi economici, attività di formazione e supporto professionale.

Qualora il progetto fosse ammesso a finanziamento, la città di Brindisi avrebbe un budget complessivo di 240mila euro per realizzare un percorso rivolto alle imprese turistiche intenzionate a promuovere offerte di turismo sostenibile e/o a migliorare il proprio impegno in ottica di sostenibilità ambientale. Sarà prevista la selezione, attraverso un avviso pubblico, di un numero massimo di 16 imprese operanti nel turismo del comune di Brindisi, che saranno accompagnate in un percorso di formazione e supporto professionale, ricevendo anche un contributo economico di 10mila euro ciascuna per mettere in pratica la propria proposta di turismo sostenibile.

Sono partner dell’iniziativa il Comune di Niksic (Montenegro), Intera Technology Park - Mostar (Bosnia ed Erzegovina), il Comune di Cajetina (Serbia) e Rogla-Zrece (Slovenia). “La ricerca di soluzioni di viaggio sostenibili - precisa l’assessore al Turismo Emma Taveri - è in forte crescita, e proprio per questo motivo abbiamo avviato e realizzato diversi progetti, iniziative e candidature in questa direzione. E’ nostra intenzione, oltre ai progetti in ambito pubblico, essere anche al fianco delle imprese in questo momento molto delicato e di grandi cambiamenti. Se questo progetto fosse approvato, potremmo accompagnare 16 imprese del brindisino a migliorare la propria offerta e promuoversi sul mercato attirando così nuovi turisti in città”.